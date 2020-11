Les 15 meilleures séries pour voyager

Par ces temps de confinement nous avons tous envie de grand air, de vacances et de voyages. Heureusement les séries télé sont nos amis, et certaines nous permettent de nous évader dans le salon sans avoir à prendre l’avion. Voici donc le top 15 des meilleures séries pour voyager et changer d’air !

Les séries Historiques

Au-delà des contextes historiques, les séries qui suivent nous permettent de découvrir des paysages magnifiques et des régions du monde tout aussi bucoliques qu’incroyables.

Downton Abbey

On commence notre voyage par l’Angleterre. Ici c’est le très bourgeois château de Highclere (alias Downton Abbey) qui est mis en lumière. Quant au village de Bampton, c’est lui qui sert de décor à la série. Une bourgade pleine de charme qui nous ramène dans le passé de l’Angleterre. Si vous passez par là un jour, une fête annuelle de danse traditionnelle Morris est organisée chaque année au printemps.

Westworld

Direction les Etats-Unis et le Far-West ! Créée en 2016 par HBO cette série écrite et réalisée par Michael Crichton met en scène un parc d’attractions futuriste peuplé de robots qui vous proposent de vous faire revivre l’époque que vous souhaitez. Suite à un bug, les personnages se retrouvent dans l’univers du Far West. Place donc aux mythiques terres sauvages de l’Ouest américain ave Monument Valley ou encore le sublime Désert du Moab dans l’Utah.

Viking

Voyageons à présent dans le grand nord Européen pour suivre l’épopée des Vikings et celle de Ragnar Lothbrok. Grâce à ses conquêtes territoriales, nos yeux profitent de paysages sublimes et de contrées immenses. Un grand bol d’air frais depuis notre salon avec cette série pour voyager !

Outlander

Rendez-vous à Edimbourg en écosse grâce à cette série Netflix. Le dépaysement est garanti, que ce soit dans la capitale ou dans des petits villages alentours. Sans parler des plans magnifiques dans les highlands ou encore à Glasgow qui a été utilisé en décor.

Sherlock

Et si maintenant on s’arrêtait à Londres le temps d’une série ? Rendez-vous au 187 North Gower St. Il s’agit de la maison qui sert de décor extérieur au domicile du détective (mais la vraie adresse est au 221B Baker St, qui de nos jours abrite le Sherlock Holmes Museum). Vous pourrez aussi visiter l’hôpital St Bart, autre endroit clé de la série.

Les séries de grand air

Envie de décors naturels grandeur nature ? Ces séries nous en mettent plein les yeux avec des tableaux naturels incroyables qui nous font voyager en un instant.

Games of Thrones

La grande série de référence est aussi une série qui en met plein la vue. Le Royaume des sept couronnes est une compilation d’images qui viennent du Maroc, Espagne, Croatie, ou encore de l’Islande. Un beau tour du monde, une vraie série pour voyager.

Top of the Lake

Décors grandioses, nature incroyable, et grand air. Top of the Lake a été tourné en Nouvelle-Zélande et les somptueux tableaux offerts par la nature sont une raison suffisante à vouloir suivre cette série de la BBC et qui comprend 6 épisodes d’une heure (ou 7×45’ en version US).

Ragnarök

Direction le grand nord avec cette série Norvégienne qui dépayse en tous points. On retrouve des paysages incroyables des terres glacées du nord. Pour l’histoire, c’est une série pour ado qui met en scène un jeune doté de facultés paranormales contraint de combattre une malédiction ancestrale dans un village qui fait face au réchauffement climatique et la fonte des neiges.

Outerbanks

Nouvelle venue sur Netflix, le tournage ne se déroule pourtant pas sur la barrière d’îles du nom de la série, en Caroline du Nord. Néanmoins l’esprit a été conservé avec un décor un peu plus au sud, à Charleston, en Caroline du Sud sur les îles de James et Johns. De quoi donner des envies de vacances avec la plage, la pêche, le surf et les marais !

Ozark

Marty, Wendy et leurs deux ados forment la famille parfaite en apparence. Mais leur père travaille en parallèle pour un des plus gros cartels de drogue Mexicain. À la suite de ça, ils vont devoir s’exiler pour se cacher dans un endroit calme et perdu. Entre lacs et forêts, les Monts Ozarks s’étendent sur plusieurs états : Missouri, Arkansas, Oklahoma, Kansas. Mais, en réalité ces beaux paysages de la série proviennent d’une région proche d’Atlanta, en Géorgie.

Les séries citadines

Un petit City Trip en prévision ? Avec ces séries vous pourrez voyager dans les meilleures villes du monde et découvrir toutes leurs facettes.

Sense 8

Pour un tour du monde dans chaque épisode, il faut se brancher à Sens 8. Culte, cette série Netflix propose de suivre 8 personnes reliés émotionnellement par suite du suicide d’une femme. Ces 8 personnes vivent chacune dans une ville différente : Nomi et Will aux Etats-Unis (Chicago et San Francisco), Riley en Islande (Reykjavik), Capheus au Kenya (Nairobi), Sun en Corée du Sud (Séoul), Lito au Mexique (Mexico), Kala en Inde (Bombai) et Wolfgang en Allemagne (Berlin). Il y en a pour tous les goûts !

Sex and the city

On n’oublie pas cette série culte qui compte quand même 94 épisodes et qui, au-delà de nous faire rire, nous permet de visiter cette ville incroyable qu’est New-York, notamment Manhattan.

Emily in Paris

Également produite par Darren Star, cette fois-ci, c’est une autre capitale mondiale qui est mise à l’honneur. Certes, elle est pleine de clichés, mais qui n’aimerait pas vivre le même « Paris » qu’Emilie ? On a hâte de découvrir les prochaines saisons !

Narcos

Trafic de drogue pour l’intrigue et Amérique du sud pour le décor, c’est un voyage latino qui vous attend. Si les deux premières saisons font référence uniquement à Pablo Escobar, ce sont d’autres décors Colombiens et Mexicains qui vont attendent sur les différentes saisons.

Grey’s Anatomy

On finit par la visite de Seattle. Pour la géographie, c’est la plus grande ville de l’état de Washington (qui se situe à l’extrême nord-ouest du pays, hors Alaska). Au fil des épisodes on retrouve donc de beaux décors de la ville et des alentours.

Vous avez choisi votre prochaine destination ? Si vous n’avez pas encore vu toutes ces séries qui font voyager, c’est le moment pour prendre un grand bol d’air frais dépaysant ! Bon voyage !

Article rédigé par Monsieur Jetlag