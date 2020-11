Le Jeu de la Dame, la série Netflix pour les fans d’échecs

The Queen’s Gambit (Le Jeu de la Dame ) est une fiction qui suit la vie d’une prodige d’échecs, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy). Orpheline, solitaire et dépourvue de toutes craintes, elle se démarque par son caractère particulier. Elle découvre le jeu des échecs par hasard, et en fera son leitmotiv. Durant son parcours de joueuse professionnelle, elle devra faire face à ses propres démons et lutter contre des problèmes émotionnels et une dépendance à la drogue et à l’alcool. L’histoire se déroule entre 1950 et 1960.

Le « Jeu de la Dame » est déployé en sept épisodes de 60 minutes environ. Créée par Scott Frank et Allan Scott, la série a été lancée sur Netflix le 23 octobre 2020.

The Queen’s Gambit

Durant la guerre froide, le parcours atypique d’une jeune fille prodige des échecs, Beth Harmon, est à couper le souffle. Les ingrédients mis dans l’histoire de la joueuse tiennent en haleine le public du premier au dernier opus. La série se démarque nettement des séries classiques que l’on a l’habitude de voir à la télévision. Que vous aimiez ou pas les échecs, cette série est une MUST SEE. Cette série montre bien ce que peut être la vie des joueurs d’échecs de niveau mondial. Ces personnes d’un autre genre vivent dans une sorte de monde parallèle. Il faut dire que ce jeu de stratégie est le plus complexe et fascinant qui puisse être joué. Toute l’originalité de l’histoire est que l’héroïne fait tomber l’image masculine de cet univers trop souvent dominé par les hommes.

La série met sur le devant de la scène Anya Taylor-Joy. Durant la promotion de la série, rien ne pouvait faire croire que la série en sept actes allait devenir un succès mondial. Cependant, après à peine un mois, la tendance allait s’inverser. L’intrigue qui plane autour de la jeune femme n’a pas fait le buzz dans un premier temps. Ce qui a fait la différence, ce sont les avis publiés sur les forums des joueurs d’échecs, puis ceux publiés sur les forums des cinéphiles. D’un jour à l’autre The Queen’s Gambit est passée de l’ombre à la lumière !

Quel est le background de la Dame ?

La série relate les débuts de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy). Abandonnée par son père à sa naissance, elle perd tragiquement sa mère alors qu’elle n’a que huit ans. Envoyée dans un orphelinat, elle y rencontre Monsieur Sheibel (Bill Camp). Cet homme, gardien de l’orphelinat, est un passionné des échecs. Attirée par ce jeu, elle lui demande s’il peut lui apprendre à jouer. Ce sera le début d’un histoire incroyable.

Les deux protagonistes joueront aux échecs clandestinement. C’est dans le sous-sol de l’orphelinat que les deux joueurs s’affronteront.

Devenant malgré elle dépendante à des tranquillisants, la vie de la jeune femme se déroulera surtout dans son esprit. Elle développera rapidement un talent phénoménal et cassera des tabous les uns après les autres. Devenant arrogante et ambitieuse, plus rien ne pourra l’arrêter. Cependant, tout peut basculer d’un jour à l’autre. La jeune fille, seule et livrée à elle-même, a des fragilités.

A l’âge de 15 ans, toujours résidente de l’orphelinat , elle est contre toute attente adoptée. Sa « nouvelle » maman Marielle Heller sera un tournant dans la vie de la joueuse d’échecs. Les deux femmes deviendront les meilleures amies et complices.

Tout au long de la prodigieuse série, on pourra voir comment se déroulent les tournois des plus grands joueurs du monde. On y comprend l’envergure des face-à-face que les joueurs peuvent vivre lors des rencontres internationales.

L’esprit stratégique des joueurs

Somme toute, les joueurs d’échecs ont un esprit d’analyse qui va au-delà des standards. Doués avec les échiquiers, leurs 64 cases et les pièces qui se déploient lors des affrontements, les joueurs sont hors normes. Ces personnes d’un autre genre seraient facilement des champions lors de tournois de poker dans les plus grands casinos du Québec ou d’ailleurs.

On peut aussi imaginer que si la Queen’s Gambit était allée aux tables de blackjack dans les années 2000 via un casino en ligne, elle aurait fait trembler les croupiers en gagnant à tous les coups.

The Queen’s Gambit est un phénomène qu’on ne peut qu’aimer. La Dame fait trembler le monde des échecs monopolisé par les hommes et les soviétiques. Durant son parcours la joueuse fera des belles rencontres et connaitra l’amitié, l’amour et les vrais sentiments de la vie. Durant les épisodes de la série, Beth Harmon passera de la timidité à l’audace sans limite.

Un rôle joué avec excellence

Le premier épisode de Queen’s Gambit nous montre Beth Harmon à son plus jeune âge. On y trouve les premiers indices clé. Les événements se passent vite, et on est plongé assez vite dans le rôle de l’héroïne.

Anya Taylor-Joy, l’actrice vedette de la série, a réussi à prendre son rôle de manière exceptionnelle. Polyvalente et mystérieuse, dotée de maturité, elle brise des tabous et fait la gloire les mouvements anti-patriarcaux.

Le Jeu de la Dame est disponible sur Netflix.