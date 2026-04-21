Le Séminaire d’entreprise (Company Retreat) : la saison 2 de Jury Duty fait encore mieux

Jury Duty avait fait sensation en produisant une caméra cachée sur plusieurs épisodes. Ils ont fait mieux avec la saison 2 intitulée Company Retreat qui envoie Anthony au milieu d’un séminaire.

Prime Video propose la saison 2 de Jury Duty en catimini. Pourtant, la série avait été l’une des meilleures comédies de 2023.

On change de décor !

Le duo Lee Eisenberg et Gene Stupnitsky (The Office, Good Boys) remet le couvert mais change le décor ! Nous voici dans l’entreprise Rockin’ Grandma’s Hot Sauce qui part en séminaire d’entreprise dans un camp en pleine nature. Ils engagent un assistant intérimaire, Anthony, pour aider le boss à organiser la semaine. Évidemment, il ne sait pas que toutes les personnes autour de lui sont des actrices et acteurs, et que tout est scripté.

On ne pensait pas trouver encore quelqu’un d’aussi gentil et naïf que Ronald, le piégé de la saison 1. Mais Anthony relève encore le niveau. Il se voit avoir des responsabilités assez importantes, et son intégration à l’équipe est rapide et terriblement efficace. Il prend le lead sur beaucoup de choses et s’entend vraiment avec tout le monde, dont le fils du boss, qui doit prendre la relève… Et ce dernier est un simplet loin de l’image propre et professionnelle de son père.

S’ensuivent alors des péripéties de workplace dignes de The Office ou Parks and Rec. Les situations s’enchaînent devant les yeux ébahis d’Anthony qui, malgré les caméras présentes qui sont là pour un documentaire, ne sent pas l’entourloupe. S’il avoue se croire dans une série trop écrite, son naturel reprendra vite le dessus pour arranger tout le monde dans toutes les situations.

Humain après tout !

Plus qu’une caméra cachée bête et facile, Company Retreat est vraiment une excellente comédie avec des personnages bien campés. Chapeau à tout le casting qui a dû endurer des heures de masterclass, de présentations et rester dans son rôle pendant 7 jours jusqu’à la révélation finale !

La venue des « méchants » de l’histoire, du notaire, de la disparition d’un des employés, la mise en scène d’une demande en mariage, tout s’organise avec une fluidité exemplaire. Le climax intervient quand Anthony doit arrêter la signature d’un accord qui va mener l’entreprise à la mort. Le suspens est incroyable, Anthony également, tout s’emboîte comme le script avait prévu. Anticipant les réactions de bon sens du « héros » (terme qu’emploie l’équipe pour écrire son histoire), le scénario suit son cours avec une dramaturgie parfaite.

On salue le montage de plus de 3000 heures de rushes pour offrir une saison 2 qui se boit comme du petit lait.

Meilleure que la saison 1 ? Résolument différente et possiblement plus ambitieuse !

Company Retreat a été tourné en 2024, on imagine donc qu’Anthony n’était pas au courant de l’existence de Jury Duty. Une saison 3 serait difficile à entreprendre sans l’effet de surprise. Mais pourquoi pas prendre quelqu’un qui ne regarde rien en série ?

Voir un personnage aussi humain fait plaisir à voir, et si vous êtes en manque de workplace comedy, les deux saisons, disponibles sur Prime Video, sont pour vous.