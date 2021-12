Le retour des Jumelles de Sweet Valley ?

Les jumelles Wakefield nous contaient leurs mésaventures sous le soleil de Californie à Sweet Valley sur TF1 avant les années 2000. Et alors pourquoi pas le retour de la série ?

Sweeeeett Vaaalllleeyyy…. Si la série ne volait pas très haut entre 1994 et 1996, Liz et Jessica étaient nos jumelles préféres fut un temps. Les Jumelles de Sweet Valley (Sweet Valley High) sont une adaptation des romans du même nom datés de… 1983 ! Enfin presque du même nom, en France, les livres étaient titrés Les jumelles de Sun Valley.

Les romans de Francine Pascal se sont arrêtés en 2003 tout de même.

La série était plutôt très légère, encore plus que Dawson. C’était une bluette plutôt rafraîchissante avec deux actrices pétillantes (et vraies jumelles).

Et si on en faisait une nouvelle adaptation ?

Selon Deadline, un scénario de pilote est écrit par la responsable de la nouvelle série Gossip Girl Ashley Wigfield (sœur de Tracey Wigfield, showrunner de la série Peacock, Saved by the Bell). Les soeurs Wigfield tiens donc….



Sweet Valley est une ville où tout le monde souhaite grandir. Et il n’y a pas meilleur exemple que celui d’Elizabeth Wakefield. Mais quand sa jumelle disparue réapparaît soudainement, de vieilles rivalités se réveillent. IL en revient à Enid Ruiz, la nouvelle de découvrir qui tire les ficelles.

Le reboot viendra donc puiser dans des racines plus sombres que celles du bouquin à l’image d’un Riverdale / Gossip Girl / Pretty LIttle Liars. Une histoire de jumelles nous rappelle hélàs Souviens-toi l’été dernier, l’horrible série de Prime Video.

Si les producteurs trouvent de vraies jumelles, ça devrait pouvoir avoir l’air moins râtée… Garderont-ils le générique ? Sûrement pas vu le ton employé dans le résumé.

On a hâte ? Oui. Le projet est pour la CW, pas de date de prévue mais on est curieux de voir le résultat. La série reste tout de même assez oubliée et oubliable pour qu’on râle sur ce retour.

Et pour patienter, retour sur les séries nulles qu’on regardait avec intérêt