Gagnez votre exemplaire de ALICE SWEET ALICE : un thriller horrifique malsain, dérangeant et oppressant

Petite pépite horrifique des années 70, ALICE SWEET ALICE est un film d’horreur qui casse les codes du genre ! Entre meurtres sanglants, tueur masqué, armes blanches, poupées, religion et fétichisme, le film emprunte au giallo italien, tout en préfigurant le genre slasher.

Mémorable portrait d’enfant diabolique, le film nous plonge dans une ambiance étrange, à la fois glaçante, mystérieuse et morbide, au sein d’une petite communauté austère et catholique. Alors que le poids de la religion y est accablant, des meurtres sanglants s’enchaînent, et l’assassin pourrait bien être une petite fille !

L’interprétation parfaite et toute en nuance de Paula Sheppard rend à merveille l’ambigüité de son rôle. Autour d’elle gravitent des personnages excentriques, bien écrits et bien interprétés, comme la tante sévère et hystérique (Jane Lowry), ou le voisin pédophile obèse (Alphonso de Noble). À noter la présence de Brooke Shields dans son tout premier rôle !

Côté mise en scène, l’étalonnage jaunâtre et l’imagerie poisseuse, à base d’immeubles délabrés, de caves humides et de poupées, renforcent l’atmosphère malsaine du film. Le masque d’Alice reste probablement encore à ce jour l’un des plus flippants du cinéma d’horreur.

Proposé pour la toute 1ère fois en Blu-Ray et en haute définition, ALICE SWEET ALICE est disponible en combo collector Blu-Ray + DVD, accompagné d’un livret de 20 pages et d’une présentation de Gilles Gressard, écrivain et historien du cinéma.

Synopsis : Alice Spages, 12 ans, vit avec sa mère et sa sœur Karen, à laquelle elle adore faire peur. Karen s’apprête à fêter sa première communion lorsque son corps est retrouvé atrocement mutilé dans l’église. Certains pensent qu’Alice pourrait être à l’origine du meurtre, mais comment une enfant si jeune pourrait-elle commettre une telle abomination ? Pourtant, les meurtres se poursuivent dans l’entourage d’Alice…<

