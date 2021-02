Justice League : le trailer de la version Snyder Cut

C’est le 18 mars que HBO max diffusera la version de Snyder de Justice League.



Après la sortie de Justice league en 2016, les critiques étaient très partagées. Le film de Zack Snyder avait été repris par Joss WHedon, déjà réalisateur d’Avengers. On ne pouvait pas imaginer que sa version allait être celle du massacre. Couleurs, montage, scènes, Whedon a changé beaucoup (trop) de choses selon les fans.



Après une campagne #ReleaseTheSnyderCut sur Twitter, la pression était soit trop grande, soit le timing était parfait mais Snyder a dévoilé en mai dernier que le film allait être disponible sur la plateforme HBO MAX en 2021.



Version de 4 épisodes d’une heure, film de 4 heures, on a longtemps spéculé mais d’après la récente déclaration du réalisateur de Man of Steel et Batman V Superman, on dernier segment de la trilogie sera bien un film de 4 heures.

Ce sera aussi dans un format spécial que le film sera disponible le 18 mars puisqu’il faudra s’habituer au format 1,43 :1, proche d’un 4/3. L’image sera donc un peu plus carrée qu’à l’habitude. Sur des immenses écrans 4K, on aura l’impression d’être lésés…

Dans les nouveautés, on sait que Superman aura son costume noir, que le Joker version Jared Leto et vu dans Suicide Squad sera de la partie.