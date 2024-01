Connaissez-vous les Headless Women où les femmes existent mais sans leur tête ?

Teen movies ou films d’action, les affiches de ce genre de films se s’ont longtemps concentrés sur des corps de femmes… sans têtes. C’est sur ce constat que le compte Headless Women créée par Marcia Belsky fournit les preuves.

Combien d’entre nous avons le souvenir d’une jaquette de films sur un DVD avec une femme sexy et des têtes d’ahuris à côté pour vendre un film qui ne vaut pas mieux que le pire des American Pie ? Ce genre de créations n’est pas destiné qu’aux films pour ados, il y a pléthores de films qui font leur beurre sur les courbes féminines pour vendre un film… Et on ne sait pas vraiment ce que l’on vend au final. C’est le concept de la Headless Women.

Un cas précis a attiré l’œil expert de Marcia Belsky. Le film sobrement appelé Balls Out a subi une refonte totale via le studio qui le distribuait. Appelé auparavant Intramural, ce film avait reçu des bonnes critiques dans les festivals et était plus un film façon indé feel good qu’une comédie potache.

L’équipe créative a subi un petit revers de manche côté marketing. “Nous avions de bonnes critiques, dit le scénariste Bradley Jackson, et MGM a fait une offre de distribution. Les avocats préparaient leurs contrats. j’étais en vacances, et j’ai eu un mail d’un des producteurs me disant : on change le nom en Balls Out. »



« J’ai mis 4 ans à vendre le script, à le financer, avoir un cast, être en festival et là, d’un coup, des exécutifs venus de nulle part ont décidé de renommer le film parce que le titre « Intramural » n’était pas accrocheur » continue Bradley.

C’est donc un cas typique pour le site Headless Women of Hollywood qui répertorie un nombre incalculable de femmes sans têtes sur les affiches.

.@tumblr has flagged and removed this post about 80's movies posters and rape culture as "violating standards" – caption is "80s movies were rapey as hell" pic.twitter.com/94TUfBa3FI — HeadlessWomenHlywood (@HlywoodHeadless) January 31, 2019

On ne remarque pas, on ne fait plus attention, mais souvent la femme n’a plus de tête, plus d’identité, sur les affiches de films. Souvent, c’est un argument marketing pour dire que, « oui, vous aurez un peu de chair féminine au programme » et les héros.

Evidemment, ce sont souvent les teen movies qui sont ciblés mais on peut penser à Kingsman, à certaines affiches de Wonder Woman, de James Bond…

Et ce concept de Headless Women est présent dans la publicité comme une évidence. Qui penserait qu’un corps d’homme ferait vendre?

1. All men are real.

2. A pair of legs and an arse isn’t a real woman.

3. Dating isn’t a sport.

4. Wearing perfume doesn’t entitle you to sex.

5. Nothing entitles you to sex.

6. Stop staring at her fanny you amphibious pervert.

7. Joop are shit. pic.twitter.com/CLTJ8cIRXn — Nicola Thorp (@nicolathorp_) July 30, 2018