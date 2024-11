FROM, saison 3 (Paramount+) : perte de temps de cerveau disponible

FROM a terminé sa saison 3 sur Paramount+, et, malgré les bonnes vibes des premiers épisodes, cette saison laisse encore un goût d’inachevé.Arrêtons de suite d’élever FROM en digne héritière de LOST.

Elle n’arrive même pas à la cheville de la pire saison de la série de Damon Lindelof et de Carlton Cuse. Par contre, on peut le dire, que les fans de Stephen King recommandent FROM n’est pas déconnant…

Cet article sera spoiler car on n’en a plus rien à faire de ce que la série peut amener comme surprises et rebondissements car, on le dit, il n’y en a aucun.

FROM, âge de raison ?

FROM propose une saison 3 qui se résume à : on va commencer à s’énerver. Parce qu’il est vrai qu’en arrivant dans ce village, on pouvait penser, à l’instar des nouveaux arrivants, qu’ils étaient tous habitués à devoir rentrer le soir et se protéger des créatures nocturnes, et que c’était devenu une routine. Alors qu’elle aurait été le déclencheur d’un changement ? Et c’est ce qu’on déteste tous quasiment dans les séries de mystères : les visions.

Chacun y va de sa petite hallucination. Enfant, vieille dame, mort, insectes, les personnages n’ont , comme unique storyline, que des messages d’outre-tombe. Faites la liste, vous verrez qu’aucun personnage n’a vraiment une intrigue intéressante. On aurait pu penser que Tabitha était la pierre angulaire de toute cette troisième saison. Son voyage dans le monde « réel » n’était qu’un prétexte pour combler quelques heures de série. Car, au final, ça n’a rien apporté. Les habitants ont eu un élan de motivation pour s’échapper, mais, comme à chaque fois, ça retombe aussi sec. Prenez pour preuve la recherche de Fatima, grande intrigue phénoménale de la saison (je rigole) qui réunit tout le monde pour une battue mémorable (ça a duré 10 minutes). Tout le monde est rentré chez lui sans qu’on ait une once de discussions entre les habitants. C’était assez drôle de voir Boyd faire une réunion de famille et d’oublier des personnages importants (dont il doit se foutre, probablement) comme Victor. Il en oublie même Jim et son fils, dans une scène assez maladroitement écrite…

C’est un peu le fil rouge de la saison, voire de la série : personne n’en a rien à foutre. On s’intéresse à quelque chose le temps de l’épisode et on oublie au suivant. Prenez la possession de Boyd par des sortes de vers noirs. Rien pendant une saison puis on parle de Parkinson en fin de saison. Mensonge de Boyd ? C’est tellement premier degré et sans sous-entendu qu’on ne sait plus si c’est une écriture maladroite, un manque de sérieux, ou une paresse.

La flic, qui arrive cette saison, est enfin celle qui s’énerve un peu. Même le père de Victor ne semble pas plus que ça bousculé par la situation.

FROM, des réponses ou des avancées ?

Cette saison avait marqué le début de quelque chose : un changement de règles, les créatures étaient plus actives, on s’y intéressait. Et puis, comme chaque saison, en milieu de run, on ajoute des petites intrigues aux personnages, comme des quêtes sans sens ou des missions divines. Elgin et ses Polaroid, Fatima et sa grossesse, Victor et sa poupée (ahah parlons-en de cette poupée qui a été la pire fausse piste de l’histoire des fausses pistes), Randall et ses insectes, sont les intrigues de cette saison. Le reste ? Boyd fait toujours la gueule dans son jean trop serré, Donna semble toujours concernée par tout et n’importe quoi, Kenny va et vient entre les décors, Kristi se prend un piège à loup, Jim fait toujours le surpris, Julia sort et rentre.

Que la série ait une ambiance très Stephen King est acceptable. On nage en pleine communauté cernée par un mystère incontrôlable, il y a des personnages qui s’entrecroisent, et un fond de spiritualité. Mais aucun personne n’a de background qui donne envie de l’aimer, aucun personnage n’a d’épaisseur. A force de créer du mystère, on en oublie de jouer avec cette ambiance. On survole tout, on ne propose aucune consistance.

Qu’on ne nous dise pas que FROM raconte quelque chose. C’est un statu quo complet d’épisode en épisode, de saison en saison. On pouvait prétendre à une avancée avec les titres des deux dernier épisodes : Révélations 1 et 2.

Le premier épisode est dans la lignée des précédents et n’est même pas une partie 1. C’est encore une nouvelle fraude la part de la série. Le second est un peu mieux. Pendant les 3/4 de l’épisode, je me dis qu’il est moins bien que le meilleur de la saison (le 3 je crois), mais plus on avance, et plus les personnages sont enfin actifs. Mais qui des révélations ? Pas grand chose… Outre les réactions et décisions encore idiotes des personnages, Julia écoute trop son petit frère, comme si ce garçon avait des réponses. Il dit qu’elle est une storywalker, une personne qui peut aller et venir dans le fil du temps… Ben voyons. Et elle le croit.

Jade, Jim et Tabitha découvrent enfin que les chiffres sur les papiers dans les bouteilles de l’arbre (vous suivez ?) sont une mélodie. Jade la joue, les enfants « Anghkooey » apparaissent. Tabitha se rend compte que ce mot veut dire Remember. Les visions qu’elle a d’elle enfant dans certains lieux de FROMville est un message clair : elle était déjà venu. Elle est une réincarnation, Jade également. Ces enfants ont été sacrifiés par ceux qui sont désormais créatures nocturnes…

Pendant ce temps, Fatima, enfermée par Elgin, est bel et bien enceinte. Elle accouche, aidée par l’asiatique fantôme. Le bébé est un beau blob, qu’elle emmène de suite dans les bas-fonds ou ce petit amas gluant grandit et devient… Smiley. Mais si, le mec de l’affiche de la saison 1, le grand méchant tué à cette époque. Oui ? Oui. On s’en fout.

Jim, tout déboussolé, retourne vers le camping-car. Débarque alors Julia, les cheveux courts (oh, c’est donc pas elle, mais une Julia du futur qui storywalke…) pour tenter de dire à son père de se sauver. Vient alors une créature noct… diurne (o_O) qui vient lui arracher la gorge.

Fin de saison. Incroyable. Et la série est renouvelée pour une saison 4, prévue en 2026 !

Sans aucune connexion émotionnelle, FROM ne crée plus grand chose. On est là chaque semaine à vouloir voir une histoire se raconter. Au bout de 3 saisons, on commence à se dire qu’o nous prend pour des cons.