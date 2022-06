Evil, saison 3 épisode 3 : The Demon of Sex

Evil nous propose cette semaine un tour du côté d’un démon du sexe et toujours ces WC bouchées.



Sœur Andrea est intriguée par une trace gluante dans la paroisse. La trace l’emmène tout droit vers un démon qui cohabite avec un couple en pleine discussion avec David.



L’épisode de cette semaine a 4 histoires bien fournies avec Kristen qui gère ses filles, Andrea qui voit un démon, Ben qui n’en peut plus de ces WC et Sheryl qui fait de son mieux pour gérer la cryptomonnaie de Leland.

Je ne sais pas si l’équipe derrière la série lit les discussions autour de la série mais il semblerait que cet épisode soit une réponse aux frustrations du public. Ben rejoint un groupe de scientifiques qui relève des défis. Rien de mieux pour Ben qui bloque toujours sur l’apparition angélique de l’épisode 2 de la saison 1 ! Il semblerait que les vieux dossiers soient toujours ouverts dans Evil, on s’en doutait un peu mais les questionnements de Ben vont sûrement jouer une grande place cette saison.

Kristen gère ses filles qui font toujours ce qu’elles veulent surtout Lexis qui met un masque d’animaux et répète : I’m Bad en boucle. David suit un couple avec un problème sexuel puisqu’ils se sont attendus jusqu’au mariage mais ça bloque encore ! Un démon en serait l’origine d’après Sœur Andréa qui est la seule à le voir. C’est plutôt décalé, bien amené et la conclusion permet un petit retournement encore plus décalé. Sheryl, sur le conseil de Lexis, influence les influenceurs avec la fameuse Malindaz. Cette histoire minime dans l’épisode est encore une brique posée par Leland pour asseoir son territoire grandissant.

C’est un épisode plutôt sobre qui nous est proposé cette semaine. Avec un titre pareil, l’épisode est bien sage jusque dans ses dernières minutes avec des dialogues assez crus. On sème des graines narratives en espérant que les King les cultive.