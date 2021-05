Dragon Ball Super : Un nouveau film prévu pour 2022

Après Broly qui a été un solide succès, Dragon Ball Super revient avec un nouveau film.

Depuis le 7 mai 2021, l’annonce d’un tout nouveau film DBS a « fuité » depuis le site de la TOEI Animation, déchaînant les passions. C’est le compte Twitter @Lms__________ (https://twitter.com/Lms__________) qui en parlé en premier, le tout relayé par la vidéo de Saikyo Devin. Et non, ce n’est pas une rumeur, tout est officiel, confirmé par Akira Toriyama en personne :

Cette annonce aurait popé « par erreur », mais selon la chaîne Youtube DBTimes, c’est peu probable qu’il s’agisse d’une simple coïncidence. Ce serait même fait exprès. Et il y a même un mot spécial écrit par Toriyama, qui s’est étroitement impliqué dans le scénario, comme montré sur le site officiel de TOEI Animation :

Pour traduire très grossièrement, il y indique qu’après « Dragon Ball Super : Broly », il dirige grandement le scénario et les dialogues du prochain film. Il dit qu’il ne devrait pas trop parler de l’histoire, mais précise que nous devons nous préparer à des combats extrêmes et divertissants, pouvant mettre un avant un personnage légèrement inattendu. Il explique qu’ils apporteront un rafraîchissement en termes d’esthétique visuelle pour donner au public un moment incroyable et il espère que tout le monde attend le film avec impatience. ET COMMENT ! (Comme vous pouvez le constater, je n’ai pas traduit directement depuis le message en anglais ci-dessus. J’ai réarrangé en fonction de la vidéo de Saikyo Devin qui l’a corrigée, en apportant une traduction plus fidèle au japonais d’origine.)

Après un an et demi de morosité, cela fait du bien de renouer avec les vieilles valeurs de l’univers de Dragon Ball. Une question demeure : qui est ce personnage inattendu ? On espère secrètement que ce sera Gohan ou Goten qui méritent ENFIN d’avoir leur place dans l’intrigue. Le dernier film Dragon Ball Super : Broly était spectaculaire à plus d’un titre et inutile de dire qu’avec tout ça, on a hâte. Cependant, quel nouveau méchant sera mis en avant ? Freezer, c’est fait. Broly, rebooté. Et le prochain ? Est-ce qu’il s’agit de Cooler, ou même de Granola, le méchant que nos héros combattent en ce moment dans le manga Dragon Ball Super ? Quoiqu’il en soit, ce serait bien de réintroduire le nouveau Broly dans cette nouvelle intrigue car cela pourrait rendre les choses beaucoup plus intéressantes.

Mais évitons de trop théoriser. Just wait and see, comme disent les Anglais !