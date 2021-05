ces séries nulles qu'on regardait dans les années 90

Si les sériephiles regardent trop de séries, ce sont souvent des séries de qualité plutôt honorables. Il y a plus de 20 ans, on en regardait des bien pires.

Dans une nouvelle vidéo, j’ai décidé de revenir sur les séries un peu honteuses, kitsch, désuètes de l’époque. On tombait dessus et on restait car c’était généreux, divertissant et ça passait avant LA série que vous attendiez.

Au programme, Les Jumelles de Sweet Valley, Captain Power, Caraïbes Offshore, L’invincible et son doublage hasardeux, Sheena et… son doublage hasardeux ou encore Mutant X.

Pour info et pour préciser la qualité artistique de la vidéo, j’ai eu la mauvaise idée de mal éclairer mon décor et de porter du vert… donc côté incrustation, on est dans du très mal finalisée. En plus, j’ai voulu poursuivre le cliffhanger de la dernière vidéo sur les séries françaises en mettant un peu de fiction. Je me suis bien marré mais ce fut long et laborieux. Je vais retravailler tout ça pour la prochaine émission V.H.S..

😎 Merci à Indiana Toys et au Binge Doctor, d’autres explorateurs des anciens temps télé pour m’avoir autorisé à apparaitre et utiliser leurs vidéos ! Retrouvez leurs chaînes : Indiana Toys ​👉 https://www.youtube.com/channel/UCxK_… ​Binge Doctor 👉 https://www.youtube.com/c/LeBingeDoctor