[Disney+] Bande-annonce et affiche pour How I Met Your Father dès le 11 mai

Après How I Met Your Mother, une série s’inspire du même modèle avec How I Met Your Father, disponible en France.

Ted a raconté comment il a rencontré la mère de ses enfants, et accessoirement la vie avec ses amis pendant 9 saisons de How I Met Your Mother. Le concept a été un vent de fraîcheur dans les sitcoms. Les créateurs, Carter Bays, Craig Thomas, ont tenté de faire un How I Met Your Dad en 2014 avec Greta Gerwig en héroïne et Meg Ryan en narrateur.

Le projet n’a pas dépassé le stade de l’épisode pilote… Le duo derrière Love, Victor, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, a repris le concept pour développer un How I Met Your Father qui a commencé sur Hulu, en janvier 2022.

On retrouve Hilary Duff (éternelle Lizzie McGuire) qui devient le personnage principal. Et c’est toujours une version plus agée qu’elle qui fera la narratrice. ici, c’est Kim Catrall qui jouera la Sophie du futur.

Dans un futur proche, Sophie raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d’aujourd’hui où Sophie et son groupe d’amis très unis – composé de Jesse, Charlie, Ellen, Valentina et Sid – sont en train de découvrir qui ils sont vraiment, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options quasi infinies.

Au casting, nous aurons également Christopher Lowell (Enlisted), Francia Raisa (Grown‑ish), Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma (L’Odyssée de Pi).

How I Met Your Father est disponible en exclusivité sur Disney+ dès le mercredi 11 mai.