Fantasme, bimbo, sex-symbol : la triste réalité des femmes à la TV

Le chemin vers l’égalité de traitement homme / femme n’a pas été une mince affaire surtout au regard de ce qu’il se passait 20 ans en arrière à la télévision.

A force de regarder certaines archives, on se dit que ce qu’il se disait sur certains plateaux et ce qui se trimait derrière la caméra étaient fortement à charge contre la gente masculine. Certaines carrières ont été décidées par pure fantasme… Sois belle et tais-toi, c’est un peu le résumé de cette vidéo tant elle tente de démontrer qu’être une jolie femme était un fardeau pour la carrière de certaines jeunes femmes.

De Lova Moor aux Miss Météo en passant par Ophélie Winter, petit panorama de la place des femmes à la télévision. Entre la potiche de service, la faire-valoir, la bimbo, la femme a trop souvent été un objet. La vidéo est composée de nombreux extraits qui nous mettent devant le fait accompli : le sexisme était une plaie.

Attention, cette vidéo comporte des scènes de nues ou à caractère sexuel.