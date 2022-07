Dawson : des images d’archives rares, entre nostalgie et instants suspendus

Vous commencez à savoir que j’aime Dawson. Alors je me suis permis de faire une petite compilation d’images d’archives.

La série vient de quitter Netflix et le souvenir est tenace. En 1998, Dawson’s Creek arrive sur la WB et devient un teen show de référence.

Dawson Leery rêve d’être réalisateur et il fantasme sa vie un peu trop pour sa meilleure amie Joey Potter. Avec son meilleur ami Pacey et la jeune Jennifer, ils vivent à Capeside une adolescence paisible. Pour le moment.

Difficile de résumer Dawson. C’est une histoire d’amour et d’amitié au lycée et à la fac. rien de plus, rien de moins.

Douce, simple, Dawson a rapidement été une série phare dans son genre. En 2018, pour les 20 ans de la série, nous avions proposé un mini documentaire sur c que la série représentait pour certains fans.

Datant d’une autre époque, celle où les téléphones n’avaient pas encore envahi les intrigues, Dawson a gardé sa fraîcheur d’antan.

Mary-Margaret Humes, l’actrice qui jouait Gale Leery, la mère de Dawson, a posté sur son Instagram plusieurs vidéos du tournage de la série. Elle aimait beaucoup gardé des traces de l’ambiance de la série. Et c’est à travers ces quelques vidéos qu’on vous invite à ces moments de légèreté, de nostalgie. On retrouve Michelle WIlliams, Katie Holmes, James Van der beek, John Wesley Shipp, Meredith Monroe, Kerr Smith et Joshua Jackson entre deux scènes ou en tournage.

Dawson n’est visible sur aucune plateforme à l’heure actuelle malgré une restauration HD de qualité.