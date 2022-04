Ciné-Concerts : Saint Seiya et Louis de Funès au programme

Posted on

On l’attendait depuis l’annonce du film, voici la bande-annonce et donc les premières images officielles de l’adaptation du best-seller 50 Nuances de Grey. A la caméra, on retrouve Sam Taylor-Johnson, (femme d’Aaron) et devant Jamie Dornan (The Fall) et Dakota Johnson (Need For Speed). L’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche amateur Lire +…