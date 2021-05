Bloody Milkshake, le premier film US de Navot Papushado

Après Big Bad Wolves et Rabies, le réalisateur israélien Navot Papushado nous offre son premier film américain avec Bloody Milkshake.

S’il avait déjà participé à un segment de The ABC of Death, Navot Papushado nous livre son premier long-métrage sous la bannière américaine avec Bloody Milkshake, en VO Gunpowder Milkshake.

On retrouve au casting une belle bande d’actrices badass avec Karen Gillan (Les Gardiens de la Galaxie), Lena Headey (300, Game of Thrones), Carla Gugino (Sucker Punch, Hill House), Michelle Yeoh (Tigre et Dragon), Angela Basset (9-11) et Paul Giamatti (Billions, Sideways).





Sam n’est encore qu’une petite fille lorsque sa mère Scarlet, tueuse à gages, est contrainte de l’abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et est elle-même devenue une tueuse à gages hors pair, travaillant pour la Firme. Un soir, lors d’une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme : rester loyale à la Firme, ou sauver la vie d’une petite fille de huit ans. Commence alors une cavale survoltée qui conduira Sam à retrouver sa mère et ses anciennes associées. Mère et fille unies de nouveau, Sam et Scarlet se lanceront alors dans une lutte sans merci contre un ennemi commun redoutable.

On retrouve l’énergie folle du réalisateur qui, avec Rabies et Big Bad Wolves, nous avait offert deux films nerveux et assez jouissif. C’est un plaisir d’avoir ce casting féminin réuni avec une Karen Gillan très en jambes aidée par une Lena Headey qu’on n’avait pas vu dans un rôle comme ça depuis Sarah Connor dans la série du même nom.

Prévu le 14 juillet sur Netflix aux Etats-Unis, la France proposera une sortie en salles par Studio Canal le 21 juillet !