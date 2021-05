Friends: The Reunion : Premières photos et bande-annonce

Attendue par des millions de fans, la réunion Friends a enfin été tournée et People Magazine était sur place.

Longtemps repoussée à cause de la pandémie, la réunion Friends (qui n’est, en aucun cas, un nouvel épisode d’un quelconque revival) a été tournée le mois dernier et sera proposée le 27 mai sur HBO Max.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sont bien là, ensemble sur le même plateau.

C’est dans le Stage 24 dans les studios Warner que le casting de Friends s’est réuni 17 ans après la fin de la série. L’appartement a été recrée pour l’occasion.

Quand on leur demande ce que seraient devenus leurs personnages maintenant, ils s’imaginent père formidable pour Ross, scénariste de comédie pour Chandler, créatrice de mode pour Rachel, en charge d’un programme d’arts dans une école pour Phoebe et propriétaire d’une chaîne de sandwicherie pour Joey.

Il y aura bien un moment où ils rejoueront leurs personnages dans ce Friends: The Reunion mais pour refaire une scène de l’épisode de la saison 4, The One with The Jellyfish.