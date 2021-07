Bilan Collectif de la Saison 2020/21 : quelle est la meilleure série de la saison?

Posted on

Nouvelle série d’ABC, Emergence rappelle furieusement The Passage, Believe, Touch et beaucoup trop de séries pour s’en sortir. On pose la question. Créée par Michele Fazekas et Tara Butters (Kevin (Probably) Saves the World, Reaper), Emergence met en scène Allison Tolman qu’on avait laissé avec un chien qui philosophe dans Downward Dog. Elle joue Jo Lire +…