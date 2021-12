Avant SOS Fantômes : L’héritage, découvrez tout l’univers Ghostbusters

Avec la sortie de SOS Fantômes : L’héritage, il est de bon ton de se remémorer le film de 1984 et, possiblement, la suite / reboot de 2016 réalisée par Paul Feig. Mais il y a d’autres adaptations qu’il ne faut pas oublier.

AVANT… est un nouveau format qui revient sur l’univers plus ou moins étendu des grandes franchises. Entre suite oubliée et adaptation animée sortie des cartons, ce format aide à se rappeler que si on râle pour un remake, on a tendance aussi à avoir la mémoire courte.

Ceux qui pestent sur le remake de Maman, j’ai râté l’avion sur Disney+ ne se souviennent plus qu’il y a déjà trois fausses suites / remakes à Home Alone ! Et ce format, s’il perdure, se penchera sur La Planète des Singes ou encore Resident Evil, Chucky, Superman ou d’autres.

Ghostbusters, c’est 2 films avec Dan Akroyd, Harold Ramis, Bill Murray et Ernie Hudson, mais aussi des dessins-animés, un reboot récent, des parodies porno et même des films inspirés plus ou moins librement de la recette qu’Ivan Reitman a proposé sur nos écrans.

Ghostbusters : Afterlife est-il un digne successeur au film des années 80 ? Réponse dans les salles dès maintenant.