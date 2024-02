Aquaman et le royaume perdu : où est le problème ?

Aquaman 2 est le dernier film DC du Snyderverse , univers qui méritait mieux, côté films et côté fans.

Film ayant remporté le plus d’argent, dépassant le fameux milliard de dollars, Aquaman avait surpris tout le monde. Film indépendant au DCU, Aquaman est pourtant le film qui a le mieux marché devant Batman V Superman et ses 860 millions. Son indépendance ne l’a donc pas empêché de fonctionner, preuve que la fin du DCU n’enlève rien à l’intérêt de voir les films. Le boycott sauvage des fans du Snyderverse qui voulait lâcher le DCU vu qu’il était enterré pour laisser la place au Gunnverse était donc bien une idiotie (encore une autre) d’un fandom malade.

Marvel n’a pas besoin de connecter tous ses films pour que le public se déplace. C’est donc une fausse excuse, histoire, possiblement, de se donner une excuse à l’échec.

Aquaman : une suite au plus gros succès DC

Aquaman 2 remet donc Momoa dans le bain sous la caméra de James Wan. Le réalisateur de Conjuring ne se permet plus d’éclairs de génie dans sa mise en scène, fatigué assurément par la machine Hollywoodienne. Momoa, lui, est toujours comme un poisson dans l’eau à jouer ce super-héros cool. Il est d’ailleurs encore plus cool qu’avant, presque insupportable. Sa scène dans The Flash le caricaturait, Aquaman 2 persiste et signe pour offrir un personnage un peu débile. Heureusement, le sérieux reprend le dessus quand il faut. Cela n’empêche pas le film d’être gêné par des ajouts comiques bas du front.

On ne comprend pas vraiment où se trouve le problème du film. Est-ce dans le scénario, simple, mais qui permet encore une belle aventure au sein des Atlantes ? Est-ce dans la mise en scène, sans passion ? Ou simplement, est-ce dans le film dans son entièreté, un film de super-héros ultra-standards comme il en existe désormais trop.

Le film de super-héros est-il fini ?

Le genre n’offre plus de surprises. Il ne faut plus chercher l’événement dans ce style de sortie. Marvel nous a vaccinés là-dessus. Sauf cas extrême (un Avengers, une adaptation nouvelle et attendue), aucun film de super-héros ne crée l’attente véritable. Aquaman aurait pu être de ceux-là. Le premier avait tout pour être un ride ultra-fun, dépaysant. Son succès confirme le ressenti. Mais cet univers est dévoilé à nouveau sans une nouvelle envergure. Le film se déroule devant nos yeux qui ne sont plus ébahis. Le déroulé du scénario est quasi automatique. Tout se passe très vite, on ne croit plus en rien, tout en nous donnant l’illusion qu’on doit croire à cet univers. Le public connaît les ficelles, sait à quoi s’attendre.

Les événements d’Aquaman et le Royaume Perdu ne sont pas faibles, ils sont simplement sans intérêt. En regardant le film, je repensais à ce qui faisait aimer les suites à l’époque des Indiana Jones et autres Gremlins. La première raison était que chaque film était unique. Rien ne ressemblait à un Gremlins. La seconde raison est que l’aventure était là. On frissonnait de voir le héros en mauvaise posture. Désormais, on ne prend plus plaisir à voir un héros se mouvoir. Le danger est tellement ultime tout en étant inoffensif, que notre encéphalogramme s’aplatit de blockbuster en blockbuster.

Aquaman 2 est pourtant un film loin d’être mauvais. On ne s’ennuie pas, mais on sent que tout est fait par habitude. Il faut attendre 20 minutes pour se dire, qu’enfin, on a quelque chose d’utile au récit. Pourtant, à l’image des suites d’antan, on se dit que c’est « juste » une nouvelle aventure d’un héros. Cela devrait donc suffire. Non, on a changé. On attend toujours plus et toujours plus utile. C’est la faute de la fandomisation des attentes. Les suites doivent être des succès coûte que coûte. On ne veut pas juste des films sympas. On le voit sur les réseaux, toutes les critiques commencent par « ce n’est pas le film du siècle », comme si chaque film devait être un nouveau chef d’œuvre. Non, le divertissement est avant tout un divertissement. Il faut que ce soit un bon moment. Le bonus est que le film soit très bon.

Un boycott idiot qui termine un univers malade

Fallait-il boycotter le Snyderverse ? Non. Aquaman 2 reste un relatif succès par rapport aux dernières sorties DC. Une tranche du public a quand même su qu’il était devant la suite du plus gros succès de la firme. Aquaman 2 pêche juste parce que son méchant est mal défini, et comme souvent dans les suites et qu’on ne prend plus le temps de s’émerveiller avec le héros. L’antagoniste est un peu ridicule et même Manta ne prend pas de place. L’univers est plutôt visuellement très riche. Les effets spéciaux ne sont pas ridicules, l’imagerie reste encore plutôt bonne. Mais, parfois, un film manque juste sa mission. Oui, il est divertissant, mais il manque un poil d’intérêt. C’est la base d’un film réussi.

Le DCU a crée un bel ensemble de films, sans trouver une cohérence entre eux. Aquaman et le Royaume Perdu reste un des films les plus aboutis cette année pour DC. Adieu le Snyderverse et merci.