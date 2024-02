La 10e Nuit des Livres Harry Potter du 1er au 4 février 2024

Harry Potter sera à l’honneur d’une nouvelle Nuit des Livres dans plus de 350 librairies à travers la France.

Cette année, le thème de la soirée sera les lieux magiques. De la voie 9 3⁄4 à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, les fans de la saga pourront allez explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres !

À l’occasion de cette Nuit des Livres Harry Potter, les deux fondateurs du studio MinaLima (concepteurs d’objets pour les films Harry Potter et Animaux Fantastiques), Eduardo Lima et Miraphora Mina, seront à Paris les 2 et 3 février prochains à la House of Minalima parisienne éphémère.

Dans la carte ci-dessous, découvrez l’ensemble des librairies qui participent à cette Nuit.