Après Lois et Clark, voici Dawson en Haute Définition !

Alors qu’on pensait leur remasterisation impossible, certaines séries des années 90 arrivent toutes rafraichies pour notre plus grand plaisir dont Dawson, diffusée en ce moment en HD sur TFX.



Les séries des années 90 peinent à voir le jour en version haute définition, la faute à des modes de tournage plutôt orientés « télévision » pour les petits budgets. On tournait en vidéo et non en film pour certaines des séries les moins importantes. Alors que les plus grandes séries comme La Quatrième Dimension, Code Quantum, X-Files et même MacGyver ont passé le pas de la version blu-ray, certaines comme Lois et Clark ou Dawson n’étaient pas dans les séries les plus attendues en HD.

Buffy ou The Wire ont été proposées en HD mais avec plusieurs couacs, la faute à une supervisation totalement absente des créateurs de ces séries.

Sony a révélé que Seinfeld, Party of Five (La Vie à Cinq avec Neve Campbell et Matthew Fox) et Dawson ont été remasterisées en 4K ! Il y a donc des coûts pour ces séries longues qui peuvent atterrir sur des plateformes.

Et pourtant, pour ce genre de séries multirediffusées, il fallait des masters propres pour les diffusions modernes actuelles. La HD est désormais la norme pour tous les programmes.

Lois et Clark est arrivée en HD sur HBO max aux Etats-Unis, voici que Dawson a débarqué en France via sa diffusion sur TFX en quotidienne !

On ne pensait pas que cela était possible et pourtant, l’image est belle et bien en haute définition et… en 16/9 !

La diffusion 4/3 est désormais à oublier. Le master est beau, les couleurs ont été revues et corrigées. Fini le ton un peu orange qui était quasiment la marque de fabrique de cette saison 1.

TFX diffuse actuellement la saison 2 et myTF1, la plateforme de replays, met à disposition les épisodes en 720p au fur et à mesure.

Voici une sélection de captures pour bien se rendre compte de l’amélioration. Sur certains stockshots (paysages), on a un recadrage, ou encore sur la scène de la TV qui diffuse E.T.. Dans la plupart des cas, même dans le générique, on gagne de l’image à gauche et à droite.

Aussi, hors image, une nouvelle version du générique de Paula Cole, I Don’t Wanna Wait est proposée avec la version HD. C’est peu flagrant, il faut vraiment tendre l’oreille et réécouter l’ancienne version pour capter les différences.