Andor et Murderbot, c’est la sélection séries du moment dans Serial Causeurs

Murderbot, l’adapdation du livre, vaut-elle le coup ? Et finalement, Andor fait encore le buzz ?

Cette saison séries s’avère plutôt intéressante en termes de pépites. On est loin des gros succès et ça fait possiblement du bien aux autres petites séries.

Serial Causeurs fait sa petite sélection du moment comme à son habitude. Au programme, la tristesse de la rentrée des networks, la saison 2 de la série Star Wars, Andor sur Disney+.

On fait un petit retour sur Astérix et Obélix, le combat des chefs (Netflix), Carême (sur AppleTV), The Four Seasons (sur Netflix), Etoile (sur Prime Video), Friends and Neighbors (sur AppleTV) et enfin, Murderbot (sur AppleTV). N’hésitez pas à partager l’émission, à donner vos retours 🙂

https://open.spotify.com/episode/0Tpmq8EEtCSKAXQ4dNsJ07?si=EE_duWQQTsm_r6-Y-UpSLA