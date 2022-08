Ally McBeal : le retour ?

Il y a 20 ans, Ally McBeal se terminait avec une saison 5 poussive et loin de la qualité qu’on a reconnue à la série de David E. Kelley. Ce n’était qu’une question de temps avant que la série ne revienne !



Calista Flockart était devenue l’une des reines de la télévision à la fin des années 90 avec Ally McBeal. Cette série suivait le quotidien d’une avocate brillante, Ally McBeal, célibataire, qui cherche l’amour entre deux procès. Elle était entourée de personnages hauts en couleurs et la série, souvent considérée comme une comédie dramatique, était coincée entre les catégories Comédie et Drame aux moments des cérémonies de récompenses. Ally McBeal a été sacrée Meilleure Série Comique lors des Golden Globes 1998 et aux Emmy Awards 1999. La série avait même créé le premier meme de l’internet avec le bébé dansant.

Alors qu’Ally McBeal a accueilli Christina Ricci, Anne Heche et même Robert Downey Jr., elle avait surtout révélé Lucy Liu (Elementary) et Portia De Rossi (Better Off Ted). Le duo Peter C. MacNicol / Greg Germann avait confirmé le talent peu exploité de ces deux acteurs.

La saison 5, dernière de la série, avait vu le personnage principal mis en retrait, affublée d’une fille cachée (Hayden Pannetière). Partie par la petite porte, Ally McBeal avait marqué par sa fraicheur, son approche délurée des problèmes amoureux et sexuels et avait mis en avant la lutte légendaire et clichée entre les hommes et les femmes, peut-être même un peu trop si on la regarde avec les yeux de maintenant.

Il semblerait qu’un projet de série dans l’univers du cabinet Fish / Cage soit à ‘l’étude selon Deadline. La série porterait sur la vie d’une femme qui se croit la fille de Renée Raddick, la colocataire d’Ally McBeal, jouée par Lisa Nicole Carson. Ce personnage rejoindrait le cabinet d’avocats Cage / Fish dans sa forme actuel. Renée était la confidente et meilleure amie d’Ally. Les problèmes de santé de l’actrice a réduit ses apparitions…

Le projet portée par Karin Gist (Our Kind of People) n’a pas encore de script et Calista Flochkart a été approchée pour reprendre son rôle.