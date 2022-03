Ces séries ont 20 ans en 2002 (Firefly, Monk, John Doe…)

En 2002, X-Files, Ally McBeal ou Dark Angel nous quittaient et d’autres séries allaient commencer. Parmi celles-ci, certaines sont encore le sujet de conversations.

La FOX allait donc opérer un grand virage en perdant trois séries phares de la chaîne. X-Files et Ally McBeal étaient des rendez-vous incontournables mais avaient perdu beaucoup de fraîcheur. Dark Angel avait été mis dans la case du vendredi pour mourir tranquille mais elle avait encore du succès chez nous. Dharma et Greg, Felicity ou encore Invasion Planète Terre finissaient aussi leur vie en 2002. D’autres ont débuté il y a donc 20 ans. Voici une petite sélection de séries.

Odyssey 5

Diffusion originale 21 juin 2002 (1 saison, 20 épisodes)

Les cinq membres de l’équipage de la navette spatiale américaine Odyssey 5 sont témoins, à des milliers de kilomètres de distance, de la destruction de la Terre le 7 août 2007 . Sauvés par un être mystérieux, ils sont renvoyés cinq ans en arrière et vont devoir trouver ce qui a causé cette catastrophe, et l’empêcher de se reproduire…

Avec Peter Weller (Robocop) et Christopher Gorham (Jake 2.0), Odyssey 5 a été annulée après 14 épisodes. Les 6 autres ont été diffusés en 2004…

Touche Pas à mes Filles

Diffusion originale 17 septembre 2002 (3 saisons, 76 épisodes)

Lorsque Cate, l’épouse de Paul Hennessy, reprend un travail à temps plein, le mari est obligé de s’occuper de leurs trois enfants : Bridget, Kerry et Rory qui lui donnent du fil à retordre ; Bridget, l’aînée de la fratrie s’intéresse plus aux garçons et à sa popularité qu’à ses études ; Kerry, la cadette, sensible, travailleuse et militante se met à défier son autorité et Rory, le benjamin, épie ses sœurs toute la journée.

Avec John Ritter, Katey Sagal et Kaley Cuoco (Big Bang Theory). La sitcom a été diffusée chez nous en journée et n’a jamais vraiment été un hit aux USA. La mort de John Ritter avant sa saison 2 a marqué la série et elle a décidé d’intégrer la mort de la figure paternelle dans le récit.

FBI : Portés disparus

Diffusion originale 26 septembre 2002 (7 saisons, 160 épisodes)

Une équipe du FBI est spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Sa méthode consiste à brosser le portrait psychologique des disparus et à retrouver toutes leurs fréquentations, afin de découvrir si la personne a été enlevée, assassinée, si elle s’est suicidée, ou bien si elle a simplement fugué.

Avec Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery et Eric Close. FBI : Portés Disparus est une production Jerry Bruckheimer comme il y en avait une tripotée. Avec le succès des Experts, CBS a multiplié les clones. Without a Trace en VO a été un beau succès en France.

Les Experts : Miami

Diffusion originale 23 septembre 2002 (10 saisons, 232 épisodes)

Horatio Caine, ancien policier à New York puis membre de la brigade de déminage, dirige une unité de la police scientifique du Miami-Dade Police Department chargée de résoudre des crimes à Miami. Il peut notamment compter sur les compétences de Calleigh Duquesne, spécialiste en balistique, de la médecin légiste Alexx Woods, des inspecteurs Ryan Wolfe, Tim Speedle et Eric Delko ou encore du sergent Frank Tripp.

Avec David Caruso, Les Experts version Miami est le premier spin-off de la franchise. On oublie la noirceur glauque de Las Vegas pour le soleil de la Floride. La recette est toutefois identique avec des enquêtes policières aux éléments scientifiques. Sauf que là, un vrai flic est le héros. Personnage souvent moqué par ses gimmicks (il remet ses lunettes avant de lancer sa punchline), Horatio Caine a enquêté 10 saisons avant de quitter l’écran.

Mes plus belles années (American Dreams)

Diffusion originale 29 septembre 2002 (3 saisons, 61 épisodes)

Retour à Philadelphie, dans l’Amérique des années 1960 à travers la vie de la famille Pryor. Parents de quatre enfants, Jack et Helen voient leurs aînés se rebeller comme les autres jeunes de cette époque. JJ, le fils ainé, refuse d’accomplir le rêve de son père de le voir devenir champion de football, quant à Meg, sa cadette de 2 ans, elle s’inscrit avec son amie Roxanne, contre l’avis de ses parents, pour participer à une émission télévisée locale où les participants sont invités à danser.

Avec Brittany Snow (Pitch Perfect), American Dreams a commencé en même temps qu’American Idol. Surfant sur la vibe télé-crochet, la série retro était plutôt bien accueillie avant de sombrer en saison 3.

Les Anges de la nuit ( Birds of Prey )

Diffusion originale 9 octobre 2002 (1 saison, 13 épisodes)

Dans la ville de New Gotham City, le crime règne depuis le départ de Batman. Barbara Gordon, ancienne Batgirl et paralysée après s’être fait tirer dessus par le Joker, sévit maintenant sous le pseudonyme d’Oracle. Spécialisée dans l’informatique et les systèmes d’information, elle s’est entourée d’Helena Kyle, fille de Bruce Wayne et Selina Kyle, pour s’occuper de nettoyer la ville des criminels.

Avec Ashley Scott (Bleu d’Enfer) et Dina Meyer (Starship Troopers), la série n’a pas du tout intéressé le public alors encore un peu réticent aux séries de super-héros malgré le succès de Smallville.

Boomtown

Diffusion originale 29 septembre 2002 (2 saisons, 24 épisodes)

Des enquêtes criminelles sont vues sous l’angle de tous les protagonistes : les policiers, l’assistant du procureur, une secouriste des urgences et une journaliste.

Avec Donnie Wahlberg (le frère de), Neal McDonough (Desperate Housewives); la série a révolutionné le genre en adoptant plusieurs points de vues mais a perdu toute ambition en saison 2.

Haunted

Diffusion originale 24 septembre 2002 (1 saison, 11 épisodes)

Alors qu’il mène l’enquête sur la disparition d’un enfant, Frank Taylor trouve le ravisseur, le tue et se retrouve lui-même, grièvement blessé, à la frontière de la mort. Réanimé à l’hôpital, il comprend que, revenu d’entre les morts, il a changé : il voit des personnes décédées qui lui demandent, parfois de manière bizarre, de les aider.

Avec Matthew Fox (Lost). La série est assez sombre mais la redondance des enquêtes et la faible communication autour de la série ont eu raison d’elle.

L’Île de l’étrange (Glory Days)

Diffusion originale 16 janvier 2002 (1 saison, 10 épisodes)

Mike Dolan retourne sur sa terre natale après avoir écrit un livre critiquant les habitants de cette ville. Il n’est donc pas le bienvenu. Mais sur cette île, des choses étranges se passent. Avec l’aide de ses amis, il va résoudre des affaires inexpliquées.

Avec Eddie Cahill (Les Experts : Manhattan), Poppy Montgomery (FBI : Portés Disparus) et Emily VanCamp (Everwood). La série est créée par Kevin Williamson, l’homme derrière Scream ou Vampire Diaries.

Firefly

Diffusion originale 20 septembre 2002 (1 saison, 14 épisodes)

Après une guerre civile qui a permis à l’Union des Planètes de dominer l’espace, le capitaine Malcolm Reynolds et son équipage s’efforcent de survivre à bord du vaisseau Serenity en effectuant diverses missions sans trop se soucier de la légalité.

Avec Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Jewel Staite, Adam Baldwin, Summer Glau, la série de Joss Whedon a été charcutée par la Fox à sa diffusion mais elle a petit à petit obtenu un statut culte.

Fastlane

Diffusion originale 18 septembre 2002 (1 saison, 22 épisodes)

Le lieutenant Wilhelmina « Billie » Chambers, qui est également le chef de l’équipe, envoie Van Ray dans une unité spéciale. Il devra infiltrer les réseaux criminels les plus dangereux de Los Angeles et aura comme coéquipier Deacon « Deaq » Hayes, le frère cadet d’André.

Peter Facinelli (Twilight) et Tiffani Thiessen (Sauvés par le Gong) sont au casting de cette série qui a surfé sur le succès du premier Fast and Furious pour proposer une série d’action à gros budget. Mais l’audience n’a pas suivie.

Everwood

Diffusion originale 16 septembre 2002 ( 4 saisons, 89 épisodes)

Après la mort de sa femme Julia et à la suite d’une promesse qu’il lui avait faite, un célèbre chirurgien new-yorkais nommé Andrew Brown décide de quitter sa vie new-yorkaise. L’arrivée des Brown à Everwood provoque une certaine agitation dans la ville. Tout le monde s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’un des plus grands chirurgiens d’Amérique décide de vivre dans une ville modeste et de procurer des soins gratuits à ses habitants.

Avec Treat Williams (Un Cri dans l’Océan), Gregory Smith (réalisateur de séries sur la CW), Emily VanCamp (Revenge, The Resident) et Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie). La série se voulait un peu le pendant masculin de Gilmore Girls.

Dinotopia

Diffusion originale 12 mai 2002 (3 téléfilms, et une saison, 13 épisodes)

Karl et David Scott sont les seuls rescapés d’un accident d’avion dans lequel leur père est porté disparu. Alors que leur avion coule dans l’océan, ils se retrouvent sur Dinotopia, une île peuplée de dinosaures ainsi que d’humains, échoués au travers des âges à proximité de l’île et qui ont fini par générer une population importante.

Avec Wentworth Miller (Prison Break), David Thewlis (Harry Potter). Dinotopia a fait les joies des soirées de M6. Les effets spéciaux étaient assez fous pour l’époque. La série a vieilli mais le dépaysement est encore là.

The Dead Zone

Diffusion originale 16 juin 2002 (6 saisons, 80 épisodes)

« J’avais une vie parfaite jusqu’à ce que je me retrouve dans le coma pendant six ans. Quand je me suis réveillé, j’ai découvert que ma fiancée était mariée à un autre homme. Mon fils ignore qui je suis. Tout a changé, y compris moi. Un seul contact et je vois des choses, des choses qui se sont passées, des choses qui vont se passer. Vous devriez voir ce que je vois ! »

Avec Anthony Michael Hall, Dead Zone qui utilisait intelligemment le concept du roman et du film pour une série qui a offert de belles heures de télé avant de sombrer.

Jeremiah

Diffusion originale 3 mars 2002 (2 saisons, 36 épisodes)

La Grande Mort est un virus qui a tué tous ceux qui ont dépassé l’âge de l’innocence, tous les pubères. Les enfants d’alors ont dû survivre seuls. Quinze ans après, Jeremiah recherche toujours le Secteur de Valhalla, lieu où son père voulait se réfugier pendant la catastrophe, et dans lequel il pense trouver des renseignements concernant ses parents morts.

Avec Luke Perry (Beverly Hills, Riverdale), Malcolm-Jamal Warner (Cosby Show, Community), Jeremiah était une série post-apo qui a subi les conséquences de conflits internes. Trop chère, trop SF pour la chaîne, trop en avance sur son temps, Jeremiah na pas été au bout de son plan de 5 saisons pensés par Joe Michael Straczynski, créateur de Babylon 5.

John Doe

Diffusion originale 20 septembre 2002 (1saison, .21 épisodes)

Un homme se réveille sur une ile au large de Seattle (État de Washington), complètement nu. Victime d’amnésie, il est incapable de dire qui il est. Cependant, il semble doté d’une culture générale absolument infaillible, un pouvoir qu’il ne s’explique pas et qui le dépasse… En effet, « John Doe », comme l’appelleront les autorités (nom utilisé par les forces de l’ordre des États-Unis pour désigner les victimes non identifiées), connaît tout ce qui est humainement possible de connaître, sauf son passé.

Avec Dominic Purcell (Prison Break), John Doe a été une série fugace au succès d’estime qui a frustré de nombreux fans à cause de sa fin en cliffhanger.

Monk

Diffusion originale 12 juillet 2002 (8 saisons, 125 épisodes)

Adrian Monk, détective privé consultant, collabore avec le capitaine Leland Stottlemeyer et le lieutenant Randy Disher de la police de San Francisco lors de leurs enquêtes les plus complexes. Atteint de manies, de troubles obsessionnels compulsifs (TOCs) et autres phobies, ce qui a le don de surprendre, amuser ou agacer les témoins, suspects et criminels, il ne peut enquêter sans la présence de son infirmière et assistante Sharona Fleming, tout en suivant une thérapie avec son psychiatre Charles Kroger. Enquêteur de génie, il repère les plus infimes détails pour comprendre le mode opératoire et le mobile des criminels.

Avec Tony Shalhoub, Monk a été longtemps une série policière phare de la chaine USA et de TF1. Sorte de Columbo des années 2000, la série a été très bien accueillie.