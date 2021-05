Your Honor, série à zapper ou à mater ?

Plus qu’une série judiciaire, Your Honor est avant tout une série dramatique qui nous interroge sur la limite des hommes qui incarnent le système judiciaire . Le fait-elle bien ou non, telle est la question !

Des séries judiciaires de qualité, il en existe des tonnes. Entre New York Unité Spéciale, Suits, Murder, Better Call Saul, The Good Wife, Damages, Engrenages ou encore The Practice et Ally McBeal, on a de quoi se plonger dans des enquêtes détonantes et dans des querelles d’avocat fascinantes jour après jour sans avoir à bouger de notre canapé. Sortie cette année, la série de Peter Moffatt, Your Honor, aurait pu être une série de plus à ajouter dans cette liste, mais, en réalité, il n’en est rien.

Un cast très alléchant

Dans le premier rôle de la série, on retrouve Bryan Cranston, surtout connu pour ses rôles dans les séries cultes Malcom et Breaking Bad (qui avait été mise à l’honneur à l’occasion de son dixième anniversaire au Comic-Con 2018). Ici, il incarne Michael Desiato, un juge de la Nouvelle-Orléans, qui se retrouve face à un choix impossible pour protéger son fils Adam, incarné par le jeune Hunter Doohan, lorsque celui-ci se met dans une situation plus que compromettante : il commet un délit de fuite après avoir renversé et tué le fils du chef de la mafia locale. Un mafieux incarné avec brio par Michael Stuhlbarg, vu dans Boardwalk Empire notamment, et marié à une femme impressionnante interprétée par l’excellente Hope Davis, récemment vue dans la série beaucoup plus douce Love Life.

À ces personnages principaux, viennent s’ajouter des personnages secondaires également très bien castés, avec notamment la présence d’Isiah Whitlock Jr, connu pour son rôle de sénateur corrompu dans la série Sur Écoute. Bref, en matière de casting, Your Honor nous présente du beau monde !

Une intrigue qui prend aux tripes

Dès le premier épisode, la question principale est posée : en tant que juge respecté et respectable, Michael Desiato devrait-il livrer son fils aux autorités, en prenant alors le risque que la mafia s’en prenne à sa vie, ou doit-il tout mettre en œuvre pour couvrir le criminel et alors renier ses valeurs ? Bien évidemment, c’est pour la deuxième solution qu’opte le père de famille aimant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, avec ses coups de bluff à répétition, le protagoniste de la série n’aurait aucun mal à se faufiler aux tables de prestige des plus grands tournois de poker…

L’homme de justice s’avère impressionnant en matière de mensonge, de camouflage et de subterfuge. Mais épisode après épisode, l’étau se resserre autour de la famille Desiato. Et épisode après épisode, on reste suspendu à notre écran !

Globalement, la série remplit bien son contrat, en nous gardant dans une ambiance pesante tout au long des 10 épisodes du programme. Pour autant, il convient de dire que Your Honor ne séduira pas tout le monde : certains trouveront la mini-série, adaptée d’un format israélien, trop lente et trop tirée par les cheveux pour être réussie. À tester donc, pour que chacun se fasse son propre avis !

Une saison 2 possible ?

Officiellement, la mini-série a été créée dans l’optique de ne durer qu’une saison. Mais, en réalité, le créateur du programme, Peter Moffatt, a d’ores et déjà fait savoir qu’il se verrait bien continuer l’aventure. En tout cas, il a déjà éventuellement des idées pour un éventuel onzième épisode à venir et une deuxième saison. Reste à savoir si le public répondrait au rendez-vous une nouvelle fois ! Il est vrai que la première saison se termine d’une façon assez choquante, qui nous donnerait bien envie de savoir ce qui se passe ensuite… Mais cette fin peut également se suffire à elle-même, donc les deux scénarios sont possibles. Pour le moment, aucune saison 2 n’a été actée !

La version française, on en pense

quoi ?

Si vous n’avez pas envie de tester la version américaine de Your Honor, sachez que TF1 a récemment diffusé une adaptation française du programme. Portée par Kad Merad et Gérard Depardieu dans les deux rôles principaux et réalisée par Julius Berg (Les Rivières Pourpres), la série, baptisée Un homme d’honneur a reçu de bonnes critiques. Globalement, les médias évoquent une série en mode thriller sobre et efficace qui tient ses promesses et qui, surtout, tient le public en haleine. Que demander de plus ? Version américaine, française ou aucune version, à vous de choisir !