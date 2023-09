X-Files a 30 ans !

10 Septembre 1993, une série débarque le vendredi soir sur FOX. 30 ans après, on connait la suite.

218 épisodes, 2 films, des dizaines d’Emmy, jusqu’à 25 millions de télespectateurs, 9 saisons, 2 saisons de revival, 1 spin-off, deux jeux-vidéo, des dizaines de livres, des BOs, un flipper, des Barbie, des statues… X-Files a été une petite révolution dans la catégorie série populaire. Quelques années après Twin Peaks et Hill Street Blues, la série vient bousculer le petit écran et imposer une ambiance, un savoir-faire et une qualité indéniable.

On reviendra pas sur X-Files, ni sur son pilote encore aujourd’hui très efficace mais sur une sélection d ‘articles.

DOCUMENTAIRE en 2016, le documentaire X-Philes était mis en ligne juste avant l’arrivée de la saison 10. 90 minutes qui expliquent le phénomène X-Files en France avec le fan-club, la réception des fans et certaines anecdotes assez impensables (le FN qui infiltre le fan-club? oui)

LES AUDIENCES DE LA SERIE 6 parties pour raconter la grande histoire de la série avec le public.

Lire la série d’articles

LES BARBIE X-FILES dernier objet à sortir parmi l’immense merchandising de la série

Jetez un oeil

PRODUITS DERIVES voici un site qui regroupe beaucoup de produits sortis depuis plus de 20 ans. Il y a de tout.

PODCAST LiVEI et sa série d’émissions où les fans reviennent sur chaque saison !