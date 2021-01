WandaVision : sitcom étrange ou étrange sitcom ?

Marvel a eu une année 2020 assez vide, comme beaucoup de studios, mais 2021 commence bien pour eux avec WandaVision sur Disney+.

On ne se souvient quasiment jamais des échecs chez Marvel. Alors oui, ils sont peu nombreux et peu marquants mais ils existent. Certains films n’explosent pas le box-office, certaines séries sont des échecs critiques, mais rien n’arrête Marvel. Et c’est peut-être ça qui leur permet de survoler le divertissement.

Après EndGame, le MCU doit commencer sa phase 4. WandaVision est peut-être la série qui va introduire les éléments nécessaires au lancement de cette phase.

WandaVision nous conte donc la vie de Wanda et Vision joués par Elizabeth Olsen et Paul Bettany… sous la forme d’une sitcom des années 50/60. On sent donc une grosse influence Ma Sorcière Bien-Aimée même dans le générique. Les rires sont présents, le format 4/3 et le noir et blanc aussi.

D’ailleurs, la série a été tournée devant un vrai public qui a signé un contrat de confidentialité. A vrai dire, les rires auraient pu être faux tellement les gags sont assez peu élaborés, dignes, vraiment, d’une bête sitcom des années 50. L’écriture rejoint aussi celle des sitcoms avec des quiproquos et des situations à gags (un mélange de dates dans le premier épisode, un concours de talent show dans le second). Difficile de bien juger ce ton global qui frôle la parodie tout en respectant scrupuleusement le cahier des charges des sitcoms des fifties. On trouve un peu le temps long…

On notera des incursions minimales d’une autre réalité, on sent qu’il y a un bug dans la matrice. A chaque fin d’épisode, on introduit une étrangeté. Si la sommes des parties peut intriguer, l’ensemble est quand même peu attirant. En deux épisodes, on se farcit des histoires sitcomesques peu attrayantes.

On sent quand même une légère évolution dans la réalisation entre le premier et le second avec une mise en scène différente qui tend à abandonner le format Multi-caméra de sitcoms pour un format plus libre. On s’attend donc à une évolution notable de la forme de WandaVision dans les épisodes suivants. La curiosité sera donc encore au rendez-vous pour la suite.

Bettany et Olsen sont au milieu de têtes connues comme Kathryn Hahn (une tête ultra connue des productions indé, ou de Parks and Rec) ou encore Debra Jo Rupp ,la célèbre Kitty de That’s 70 Show. Bettany semble être le plus à l’aise dans son rôle.

Les 2 premiers épisodes de WandaVision sont disponibles sur Disney+. Un épisode par semaine.