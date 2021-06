Une Nounou d’enfer : 22 ans après, Fran Drescher adapte la série culte en comédie musicale !

A 62 ans, Fran Drescher, la star emblématique d’Une Nounou d’enfer reprend du service. A peu de choses près. Elle s’apprête à faire son grand retour et à l’évidence, c’est bel et bien pour un projet d’envergure.

Selon le site Les Crieurs Du Web, l’interprète de la fameuse gouvernante dans Une Nounou d’enfer confirme en effet un spectacle grandiose inspiré de la série culte : une comédie musicale à Broadway. Celle qui avait prêté ses traits à Fran Fine est en train d’en écrire le scénario.

Une merveilleuse aventure musicale

Sur ce projet, Peter Marc Jacobson, l’ancien scénariste de la célèbre série des années 90 va prêter main-forte à Fran Drescher. Bien que la sexagénaire soit toujours aussi radieuse, elle va céder sa place à une plus jeune actrice. « J’adorerais le faire moi-même, mais il faudrait changer le titre par Une grand-mère d’enfer », confie avec humour la co-créatrice du show télé. Malgré tout, la comédienne de 62 ans n’a pas caché sa joie de mettre sur pied ce futur chef-d’œuvre.

L’heureuse élue devra néanmoins montrer toute l’étendue de son talent lors du casting. La raison ? Pendant sept ans, l’interprète principale avait marqué les esprits grâce à ses looks ultra pointus, sa voix magnifique et surtout, son sens de l’humour dont elle seule a le secret. Autrement dit, un rôle mythique à la hauteur de ses compétences. Fran Drescher et Peter Marc Jacobson se montrent ainsi très sélectifs afin de dénicher la perle rare. Concernant la partie musicale, ils ont fait appel à des artistes de renom, Adam Schlesinger et Rachel Bloom.

A titre de rappel, à la recherche d’emploi, l’ancienne coiffeuse d’origine juive se retrouve comme par un coup du destin dans une famille nantie de New York. Fran Fine y campe ainsi le rôle d’une gouvernante. Etant une femme aux multiples talents, elle s’en sort avec brio en s’occupant des trois enfants. Au fil des épisodes, la jolie brune s’attire également les bonnes grâces de Maxwell Sheffield, veuf et père de famille. Dès lors, une belle histoire d’amour prend forme en détriment de C.C. Babcock.

A 62 ans, Fran Drescher épate toujours la galerie

Si l’on se fie aux rumeurs qui circulent depuis quelques mois, la série culte Une Nounou d’enfer pourrait avoir une suite. Seulement voilà, ce grand retour va se concrétiser par le biais d’un autre show NBC intitulé Uninsured. Cette comédie suivra l’histoire de Dave et Rebecca dont la vie n’est pas de tout repos. D’une part, ils s’arrachent les cheveux face à l’éducation compliquée de leurs enfants et de l’autre, les parents du père de famille croulent sous les dettes.

En attendant des nouvelles sur ce projet, les fans de la jolie Fran Drescher peuvent toujours la suivre sur Instagram. Très active sur le célèbre réseau social, la sexagénaire partage régulièrement son quotidien. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’emblématique interprète d’Une Nounou d’enfer sait s’y prendre pour épater la galerie.