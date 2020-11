This Is Us saison 5 : bas les masques

Revenue en odeur de sainteté avec son excellente saison 4, This Is Us début sa saison 5 avec un nouveau personnage, le coronavirus.



On avait laissé Kevin et Randall en plein clash et ce même Kevin nouvellement papa puisque Madison est enceinte…



C’est donc tout naturellement qu’on repart sur les mêmes bases. Nous sommes en mai, et doucement, on va combler le gap qui sépare du mois d’octobre et de l’anniversaire des Big Three. En deux scènes, on comprend que le Covid-19 fait désormais partie de l’univers de la série, Kevin ou Randall portent des masques, Kate veut des distanciations et Beth est une maniaque de l’hygiène.

En voyant Kevin avec un masque, j’ai eu une tristesse soudaine. La réalité venait s’imposer dans une fiction qui.. parle de réalité. Bizarrement, je me suis senti triste de voir que la vie fictionnelle continuaient avec ce nouveau monde. Sentiment étrange.





This Is Us se permet aussi de mettre la mort de George Floyd dans son intrigue avec un Randall bouleversé. Les deux évènements ne font pas tâches dans cet épisode et permettent ainsi d’ouvrir un peu plus les bras de la série pour nous accueillir et nous blottir. On sent qu’ils vivent dans le même monde que nous.

Avec 5 intrigues, l’épisode est d’une fluidité exemplaire, on saisit en un instant -et depuis maintenant plusieurs saisons – les temporalités. Même le flashback dans le flashback ne gêne en rien le plaisir qu’on a devant ce 5×01-02. Ce qui posera problème est cette scène finale qui fait presque de trop tellement ce rebondissement était inutile dans l’intrigue générale? On joue vraiment sur des idées de soap peu reluisantes surtout pour relancer le personnage de Randall qui n’en avait pas besoin. Attention donc pour Kate et Randall d’avoir suffisament de jetons pour offrir autre chose que la recherche absolue de parentalité ou de reconnaissance. This Is Us peut aller plus loin que ça.

La saison 5 de This Is Us est disponible en US+24 sur la chaîne Canal + Séries.