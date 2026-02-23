The Lost Bus : Au cœur des flammes (Apple TV) : le meilleur film catastrophe de ces dernières années

The Lost Bus : Au cœur des flammes ( The Lost Bus ) est un film réalisé par Paul Greengrass (les Jason Bourne) qui est passé inaperçu. Et pourtant, c’est possiblement un des films les plus tendus de 2025.

Adapté de Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire de Lizzie Johnson, un ouvrage revenant sur les immenses incendies de 2018 en Californie, Lost Bus est un drame catastrophe mettant en scène Matthew McConaughey, dans le rôle d’un chauffeur de bus scolaire qui oscille entre la pression du travail et une vie familiale particulièrement houleuse. Déjà marqué par un deuil récent et une relation de couple chaotique, il apprend que son fils est gravement malade. Pris entre ses responsabilités professionnelles et l’urgence familiale, il décide d’aller chercher des médicaments alors qu’il est censé rendre le bus immédiatement. C’est à ce moment précis qu’un court-circuit devient le point de départ d’un gigantesque incendie dans les forêts californiennes. Bientôt, le bus va devoir être à la fois le dernier refuge d’une classe d’enfants et l’unique moyen de s’échapper d’un enfer en expansion constante.

Présenté au Festival international du film de Toronto 2025, avant sa diffusion quasi silencieuse sur Apple TV+, Lost Bus est malheureusement passé sous les radars. Il faut dire que la plateforme peine encore à imposer ses productions originales dans l’imaginaire collectif. Et pourtant, le projet avait de solides arguments : un réalisateur confirmé, un acteur impliqué et la caution horrifique de Blumhouse à la production.

Outre une histoire vraie finalement assez simple dans son déroulé, le film repose largement sur la fragilité d’un McConaughey tout en retenue. Ni un rôle marquant, ni un sommet de sa carrière, mais une performance sincère et engagée. Lost Bus mise avant tout sur un réalisme saisissant : les scènes d’incendie sont d’une beauté terrifiante et les effets visuels atteignent un niveau rarement égalé. Aucun plan ne semble artificiel, aucun fond vert criant, aucun CGI maladroit. Grâce à cette crédibilité technique, l’immersion est totale et immédiate.

Aux commandes, Paul Greengrass colle au plus près du bus et s’autorise quelques plans d’ensemble époustouflants. Si le film répète parfois un schéma classique — un véhicule progressant lentement à travers les flammes — la tension reste constante. L’urgence est totale, palpable, et ne faiblit jamais.

L’Académie des Oscars ne s’y est pas trompée en nommant le film dans la catégorie Meilleurs Effets Visuels, aux côtés de Avatar 3, Sinners, F1 et Jurassic World : Rebirth. Une reconnaissance tardive mais méritée pour un film injustement ignoré

The Lost Bus est disponible sur Apple TV.