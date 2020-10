The Binge : quand The Purge devient un teen-movie

The Binge aurait pu être la comédie de l’été, c’est juste un film qui loupe son sujet.

Prenez un concept aussi fort que celui de la Purge (American Nightmare) avec son jour où toute violence est permise. Prenez l’alcool et la drogue comme gros ressorts comiques. Mélangez le tout et vous aurez l’idée derrière The Binge.

Concept qui se veut jouissif au possible, The Binge rate pourtant tout ce qu’il entreprend.

Réalisé par Jeremy Garelick (scénariste de Very Bad Trip et de La Rupture), The Binge met au casting Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet), Eduardo Franco (Booksmart), Dexter Darden (Le Labyrinthe), Vince Vaughn (Dodgeball), Grace Van Dien (fille de Casper « Starship troopers » Van Dien) et diffusé sur Hulu cet été.

Griffin, Hags et Andrew viennent de fêter leur 18 ans ce qui les rend enfin éligibles pour participer au grand » Binge Party « , qui a lieu une fois par an.

On croit en ce film, en cette idée de Project X global, d’alcool et de drogue et de toutes les décadences. Au final, The Binge est un teen movie plat. Le concept est souvent évoqué, jamais montré. Pire, le film joue sur une finalité, celle d’aller à une Binge Party. Et cette fête ne sera qu’une fête comme on en voit quasiment dans chaque teen movie avec ses débordements.

Skyler Gisondo donne le meilleur de lui-même mais le script est pauvre en gags et en répliques détonantes. On enchaîne les lieux communs et les situations fofolles sans une once d’originalité.

Vous vous souvenez de The Good Boys, comédie de 2019 ? C’était un film type teen movie mais avec des enfants plus jeunes tout en gardant le ton potache. Est-ce que c’est tout ce qu’il nous reste en teen movie pour sourire un peu ?

Ce n’est pas une imitation de la voix de Morgan Freeman en narrateur qui filera la banane ou un Vince Vaughn en roue libre qui se fait vieux. Reste Grace Van Dien, candide beauté qu’on met au même rang que Kristine Froseth (LookingForAlaska) en héritières de Katie Holmes / Joey Potter de Dawson.