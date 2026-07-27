Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max) : Community et Future Man ont un enfant

Depuis le 24 juillet 2026, HBO Max propose la troisième série dérivée de la série culte Big Bang Theory : Stuart Fails to Save the Universe.

Après Young Sheldon et Georgie et Mandy, Stuart Fails to Save the Universe continue d’étendre la planète Big Bang Theory. Cette fois-ci, pas de préquelle, nous sommes carrément dans le futur… ou presque.

Stuart (Kevin Sussman) et Bert (Brian Posehn) sont dans une Terre dévastée, post-apocalyptique. Ils survivent dans la boutique de comics. Quand un autre Stuart d’une Terre parallèle vient le prévenir qu’il peut sauver l’univers, il se voit embarquer dans une aventure incroyable.

Le point de départ est assez déroutant. On pensait que la série allait commencer dans l’univers que l’on connait pour ensuite basculer, mais il n’en est rien. Histoire de bien marquer son territoire, la série, toujours développée par Chuck Lorre, s’affranchit des règles de la sitcom pour aller dans la pure comédie. Si le rythme peut paraitre étrange, on a rapidement nos marques.

La première aventure reste posément sur cette Terre post-apo sous le règne de…. Kripke (John Ross Bowie). La mission parait simpliste, pas aidée par un scénario finalement sans surprise. Ce n’est qu’à la toute fin qu’on comprend que rien ne sera réglé rapidement… Et là, la série propose d’ouvrir son monde en proposant un potentiel assez convaincant. Chaque épisode sera une aventure d’un monde parallèle aussi dingue que décalé. Au service du format 25 minutes, la série pourra surement explorer des concepts jouissifs comme on pu le faire Community dans le genre. Et pourquoi pas un Sliders version comédie ?

La bande-annonce nous avait vendu un concept qui titillait notre curiosité et ce premier épisode nous a rappelé, un peu tardivement, qu’il ouvre le chemin des possibles. Il faut tout de même être vigilant. Ce premier épisode n’a pas proposé de folie si ce n’est une guest de Big Bang Theory inattendue.

La série part aussi avec un handicap certain. Kevin Sussman n’est pas le plus incroyable des acteurs. Sa voix ennuyeuse et son énergie molle vont peut-être agacer rapidement si la série ne profite pas des opportunités pour varier les alchimies et les dynamiques entre personnages.

Si Community et Future Man (la série avec Josh Hutcherson) avaient un enfant, cela pourrait être Stuart Fails to Save the Universe.