Squid Game, saison 2 (Netflix) : formatage créatif

Squid Game revient enfin avec sa saison 2 après le succès énorme de sa saison 1, il y a 3 ans.

Disons-le de suite, faire une saison 2 aussi courte après tant d’années, c’est un peu se moquer, encore et toujours, du format même de la série.

Disons-le encore, terminer sa saison comme ça, c’est également se moquer du public et du genre.

Squid Game, saison 2 tronquée et fade ?

Une série doit être un ensemble d’épisodes qui forme un tout. La somme des parties doit être supérieure à l’ensemble. Sauf qu’avec les séries feuilleton avec une seule et unique histoire, la somme des parties est toujours égale à l’ensemble.

La force du premier exemple se trouve dans les histoires indépendantes, la puissance d’adapter son univers à une histoire donnée. On le voit avec Evil par exemple qui joue, aussi bien, sur une histoire à suivre que sur des cas épisodique. Et depuis que la culture de l’épisode est quasi morte, on se retrouve avec des saisons de plus en plus courtes, des histoires de moins en moins sérielles, des séries devenues mini-séries, ou longs films.

Squid Game nous propose donc 7 épisodes (un chiffre encore totalement ridicule pour sa saison 2, et en terminant son histoire au bout milieu d’un rebondissement. Ne parlez pas de cliffhanger, ce n’en est pas un. Ce n’est pas un cliffhanger qui arrive lors d’un climax, c’est une fin abrupte avant un climax. Pire, la fin de saison semble venir trop tard, marquant une révolte qui n’avait pas vraiment été teasée ors de cette saison 2.

C’est donc vraiment frustré.e, mais pas pour les bonnes raisons, qu’on quitte Squid Game, qui devrait, tout de même, revenir rapidement, avec sa saison 3 (ou 2 bis) en juin 2025 sur Netflix.

Squid Game, un univers plus riche ?

Reste que cette saison 2 apportait son lot de petites nouveautés. On commençait mal avec le retour de 456 dans un 1, 2, 3, Soleil qui paraissait redondant. L’entendre gueuler « Taisez-vous, ne bougez pas » était devenu énervant.

Mais les nouveaux jeux ont, avec surprise, su garder l’intérêt. C’était mal barré vu qu’on se demandait comment on pouvait s’intéresser à des gens attacher par les pieds en train de gigoter pour faire le tour d’un cercle. Mais le suspens était là.

Les personnages de cette saison 2 semble même plus humains que ceux de la saison 1. Mieux écrits possiblement, mieux inscrits dans les dilemmes des épreuves, ces équipiers sont intéressants. Un fils et sa mère, un transgenre, un influenceur, une femme enceinte, et même une du côté des hommes armés, c’est une belle galerie.

Le bu de cette saison 2 était… ? On ne sait pas. La vengeance de 456 ? Oui, on le voit dans les deux premiers épisodes, cette quête du coupable est, certes un poil longue, mais nécessaire pour ouvrir l’univers. Sauf qu’une fois dans le jeu, on ne sait plus si 456 a les épaules nécessaires pour faire quelque chose. Il est quand même bien moins charismatique et intéressant que tout le reste.

Le côté politique ou social n’a vraiment pas de quoi faire jaser. Ce n’est pas un sujet qui doit diviser. On ne met pas en avant le meurtre ou le crime dans des histoires policières alors que c’est le sujet. Ici, on en fait une raison en soi… De mon côté, j’ai fait le deuil d’une vision vraiment pertinente d’une misère sociale.

Squid Game saison 2 reste un divertissement calibré, honnête, mais qui mérite mieux qu’une saison 2a de 7 épisodes… Si vous voulez monter d’un cran, passez du côté de The 8 Show sur Netflix, ou de Beast Games, le Squid Game de Mr Beast, sur Prime Video.