Rick and Morty, saison 5, épisode 1 : Mort Dinner Rick Andre

L’attente fut plus courte que d’habitude entre deux saisons puisqu’un an après la fin de la saison 4, Rick and Morty reviennent pour leur saison 5 et un épisode d’une densité rare.



Aucun temps mort ne vient bousculer cet épisode de reprise avec encore des idées à foison et un rythme jamais relâché.

Comme à son habitude, la série joue sur les échelles des événements, des importances et des conséquences. Quelque chose de futile peut être vu comme extrêmement important et gênant pour d’autres.

Dans cet épisode, on retrouve Rick et Morty en fin de mission, avec un Rick très mal en point et un Morty qui, voyant la fin arriver, appelle Jessica pour lui dire qu’elle était importante à ses yeux. Sans savoir ce qu’il se passe, Jessica se dit que Morty aurait dû se manifester plus tôt et l’invite à se voir. Morty, tout excité, sauve la mise du duo et fait amerrir le vaisseau. Rick reprend conscience et est catastrophé d’avoir touché la mer. Mr Nimbus apparaît alors. Le nemesis de Rick revient lui causer du tort.

Et nous voici embarqués dans une énorme aventure spatio-temporelle puisque le simple fait de planquer du vin pour le faire vieillir sur une planète où le temps va plus vite va entraîner Morty dans une guerre ancestrale entre un peuple qui n’a rien demandé et Morty devenu une légende monstrueuse.





C’est fou, ça va à 200 à l’heure, la partie dark fantasy est géniale et rend compte de toute l’ambivalence des ambiances au sein des intrigues avec ce qu’il se passe dans le salon où Rick et Nimbus dînent.



Le grain de sable qui fait tout dérailler est encore au centre de cet épisode maîtrisé de bout en bout. Un excellent retour pour la saison 5 déjà disponible sur Adult Swim France via Molotov.