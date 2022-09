Quels sont les meilleurs livres érotiques ?

Pour faire un cadeau coquin ou retrouver un nouveau souffle dans une relation, il y a plusieurs actions à mettre en œuvre. On peut s’offrir des sextoys, s’initier à de nouvelles pratiques ou encore, un basique qui a déjà fait monter la température de nombreuses générations: lire un livre érotique. Vous voulez essayer ? Voici quelques titres incontournables.

La littérature érotique

Qu’ils soient tout doux ou plus hard, il existe un vaste choix de livres érotiques adaptés à chaque envie et goûts. Les auteurs récents ne sont pas les seuls à s’être adonnés à cela. Vous pouvez ainsi faire des lectures coquines avec le très célèbre Marquis de Sade ou le non moins célèbre Apollinaire et son ouvrage “Onze mille verges” sans oublier évidemment le mythique Kamasutra.

Alors prêt à acheter un ouvrage très osé qui viendra compléter votre collection de joujoux sexuels trouvés chez Adam et Eve?

Quelques livres à posséder pour se faire plaisir

La littérature érotique se décline en plusieurs genres. Pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le genre, commencer par Sade et sa “Justine” (ou les malheurs de la vertu) est une très bonne idée. Cet ouvrage très soft pour l’auteur vous fera découvrir les nombreux malheurs dans le domaine sexuel de la pauvre Justine, une demoiselle bien trop naïve. Vous pourrez aussi découvrir des pratiques beaucoup plus osées dans le non moins renommé “Les 120 jours de Sodome” du même marquis.

Impossible de parler de livre érotique sans mentionner évidemment les aujourd’hui incontournables “50 nuances de Gray” d’E.L. James, un basique SM si vous souhaitiez vous initier à ce type de littérature.

Envie de plonger dans les fantasmes d’une femme désirant un homme? Achetez “Histoire d’O” de Pauline Réage, un must have du genre.

Vous voulez un peu pimenter vos soirées? L’ouvrage de Georges Bataille, “L’histoire de l’œil”, vous comblera. Vous y suivrez l’apprentissage de la sexualité de deux adolescents flirtant avec perversité.

Autre ouvrage bien connu de la littérature érotique “L’amant de lady Chatterley” (D.H. Lawrence) a fait couler beaucoup d’encre et a émoustillé de très nombreux lecteurs. Cette relation sulfureuse entre un garde-chasse et la maîtresse du domaine en a réjoui plus d’un !

Ouvrage à posséder dans sa bibliothèque coquine : Beautiful Bastard. Rien que le titre de l’ouvrage de Christina Lauren est une promesse. Un jeune Américain rentre au pays et va découvrir une assistante très particulière.

Autre choix possible, le livre de Kim Messier, “Baiser à Manhattan” présente pas mal d’érotisme et une note de romantisme, idéal pour celles qui aiment y aller doucement.

Enfin, même s’il existe encore de très nombreux titres érotiques sur le marché, un ouvrage est aussi un basique du genre: Lolita de Vladimir Nabokov. Un homme va succomber aux charmes d’une très jeune fille et va (plus ou moins) tenter de résister à ses fantasmes.