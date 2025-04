PUCKS : on a testé le nouveau bar de shuffleboard à Paris

Dans le 10ème arrondissement de Paris, un nouveau shuffleboard a ouvert après le Shuffled de Boom Boom Villette, ça s’appelle Pucks ! On a testé ce jeu venu de Grande-Bretagne.

Qu’est-ce que le Shuffleboard ?

Le shuffleboard est un ingénieux mélange de pétanque, de curling et de jeux de palets. Simple à comprendre, mais captivant à jouer, il convient aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés. La prise en main est très rapide et on monte vite en maîtrise et, donc, en niveau.

Le principe est d’une simplicité désarmante : faites glisser vos palets sur la table pour atteindre la zone gagnante. 5 modes de jeux vont faire varier les plaisirs.

Technologique et ludique !

Pucks propose 3 tables de shuffleboard. Ce sera donc un bar à taille humaine sans qu’on se tape les coudes. Et vous allez avoir besoin de vos coudes justement. Pour boire et manger d’abord, mais surtout pour jouer. Il y a 5 modes de jeux, du plus simple comme une pétanque, à un jeu où le palet doit éviter certaines zones, ou un autre où il faut récolter des gemmes sur l’écran numérique. Vous avez 4 palets, chacun se rencontre par équipe mélangée (au hasard ou manuelle), c’est rapide et vous pouvez enchaîner les jeux pendant 1 heure.

La technologie est simple. Plusieurs caméras enregistrent le placement de vos palets sur la piste et l’écran géant met tout en forme pour proposer une immersion video-ludique.

Pucks sait vous accueillir

Pucks

propose une carte de cocktails signatures et de boissons classiques pour passer une bonne soirée. Côté prix, on est dans la fourchette haute mais la qualité des cocktails est là. On conseille le Tiramisu, sorte d’Espresso Martini revisité.

Si vous avez une petite faim, le bar s’approvisionne dans les charcuteries et boulangeries du quartier ! Planches mixtes à prévoir !

On a aimé la simplicité de la prise en main, l’ambiance décontractée, le personnel très sympathique et, surtout, le plaisir de jouer à quelque chose qu’on n’a pas l’habitude d’essayer. Entraînez vous car le gérant prévoit déjà de faire des compétitions avec Shuffled de la Villette.

Informations Pratiques

Horaires d’ouverture de Pucks:

Lundi au vendredi : 14h-00h

Samedi : 10h-00h

Dimanche : 10h-20h

Adresse

: 34 ter Rue de Dunkerque, 75010 Paris

Tarif : 12€ par personne pour 1 heure de jeu sur une table (2 à 8 joueurs)