On a testé PAN : le premier bar à tir ouvre à Paris

En plein cœur du 10e arrondissement, à deux pas de Château d’Eau, un bar à tir, Pan, vient d’ouvrir ses portes. Un bar à tir ? Vraiment ?

Dans le paysage des divertissements parisiens, une expérience inédite vient de faire son apparition. PAN, nouveau concept de bar à tir, allie avec brio la convivialité d’un lieu de restauration raffiné et l’adrénaline d’une activité de tir récréative. Entre ball trap, tir sur cible et plaisir du jeu d’arcade de shoot, PAN offre une expérience presque… lounge !

Une expérience immersive à travers huit univers distincts

PAN invite ses visiteurs à voyager entre deux mondes emblématiques : le Ball-trap et le Far West. Une tablette nous explique tout, le nombre de participants à ajouter, les jeux à choisir, le classement, on peut même commander nos boissons sur cet écran. On valide notre présence avec le chien du fusil, on se met en place deux par deux, et on commence à viser.

Ces thématiques se déclinent en 8 jeux originaux qui promettent des sensations variées. Les amateurs de Ball-trap pourront s’essayer à Horse Race, Gold Rush, Climbing Everest et Saloon. Si on retrouve le principe simple du ball-trap (tirer sur des plateaux d’argile en mouvement), le petit plus est d’y ajouter une course contre la montre et même une course en elle-même entre les participants.

Pour ceux qui préfèrent l’ambiance western, les jeux Cow Boy, Hot Shot, Saloon et Ranch offrent une plongée authentique dans l’univers du Far West. Ici, on est un vrai gars de l’Ouest. On tire sur des bouteilles de whisky ou des cibles dans les saloons.

L’originalité de ces jeux mérite d’être soulignée : ils ont été entièrement conçus par l’équipe de PAN, apportant une touche unique à des classiques revisités. Chaque univers possède ses particularités qui enrichissent l’expérience globale car, il faut le dire, la difficulté est différente suivant les jeux. On va de 1 à 5 étoiles de difficulté !

Des vrais fusils ?

Accessible dès 16 ans, PAN se positionne comme le lieu idéal pour diverses occasions : sorties entre amis, événements d’entreprise ou célébrations privées. Le concept marque un tournant dans l’univers des « social bars » parisiens. Il séduira autant les compétiteurs en quête de sensations fortes que les curieux désireux de découvrir une expérience immersive totalement inédite.

Les fusils ont été adaptés pour être des armes infrarouges. Ce sont donc des armes qui font leur poids qui sont à disposition. Si on peut craindre une certaine fatigue suivant les personnes, le plaisir prend le pas, surtout quand on est plusieurs. Les rounds s’enchaînent alors entre des binômes choisis au hasard. Rivalité, compétition, mais bonne humeur !

On a eu peur d’avoir des douleurs rapides et gênantes. Il n’en est rien. Sur une partie à 6, on a eu le temps de grapiller des points, de se moquer de nos adversaires et célébrer une victoire méritée. Des canapés confortables nous accueillent d’ailleurs pour déguster l’offre de restauration.

Allant de 2 à 12 personnes, les salles de tirs s’adaptent à votre groupe.

Un écrin élégant pour une expérience gastronomique raffinée

L’ambiance de PAN frappe par son élégance. Le lieu, imaginé par le prestigieux cabinet d’architecture Razzle Dazzle – également responsable de projets d’envergure comme le Muséum national d’Histoire naturelle ou les Galeries Lafayette – arbore une décoration alliant classe, confort et raffinement.

La proposition culinaire n’est pas en reste. Vous pensiez manger du bison et des bières qui dépassent de leur boc ? Nope.

Sous la direction d’Alexandre Lucas, chef ayant fait ses armes au Trianon Palace et à l’Atelier des Chefs, PAN propose une carte de plats originaux et raffinés. Seul détenteur de la recette de la Stracciatella à la Truffe, PAN a déjà fait la différence.

Des burgers gourmets, des arancinis et des frites au fromage et truffe nous ont achevés par leurs qualités. Les plats à partager constituent un parfait complément à l’expérience collective du lieu, alliant originalité et goût (non vraiment, la Stracciatella à la truffe sur ce pain est fabuleuse !). Côté boissons, leur tarification reste raisonnable pour un établissement de cette catégorie, des bières variées à 8 euros la pinte, des cocktails ne dépassant pas 10 euros, PAN a tout compris.

Informations pratiques :

Informations et réservations : https://pan.bar

Adresse : 6 Rue de Paradis – Paris 10

Nombre de joueurs : de 2 à 12 joueurs selon le salon choisi, à raison de 2 personnes en simultané.

Privatisation partielle ou totale possible pour les entreprises (séminaire, team-building, afterwork, etc.)

Tarifs : à partir de 16 euros par personne, jusqu’à 25 euros

Durée d’une session : 1h30

Jours et Horaires d’ouverture : Du Mardi au Jeudi de 15h à 00h Vendredi de 15h à 1h Samedi de 10h à 1h Dimanche de 10h à 00h Fermé le Lundi



Age requis : minimum 16 ans

