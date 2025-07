Scènes post-génériques, caméos, Ultraman, les surprises (spoilers) de Superman

Depuis l’avènement du MCU, l’idée de proposer des scènes post-génériques pour créer un lien plus ou moins fort avec le film suivant est devenue une tradition que d’autres majors ont copié. Attention, spoilers !

Superman, de James Gunn, est arrivé pour ouvrir le DCU. Cet univers partagé reboote celui initié par Zack Snyder en 2013 avec Man Of Steel… qui, lui, n’avait pas pris le pas de la scène post-crédit. D’autres films DC comme Aquaman ou Shazam, et même Justice League vraiment Whedon, ont démarré les hostilités avec des scènes trop peu mémorables.

James Gunn propose donc deux scènes post-génériques pour son Superman, en salles depuis le 9 juillet.

Ce ne seront pas des énormes spoilers, et ces scènes ont un degré d’importance vraiment minime.

Première scène post-générique de Superman (pas spoiler)

Cette première scène post-credit vient après le premier générique animé de Superman. On y retrouve tout simplement Superman et Krypto, sur la Lune, en train de regarder la Terre. Ces images avaient déjà été vues dans un spot TV… donc rien de très intéressant. Et elle dure vraiment quelques secondes à peine.

Seconde scène post-générique de Superman (peu spoiler)

La seconde scène se retrouve à la toute fin du générique défilant. On retrouve Superman et Mr Terrific à Metropolis, constatant les dégâts. Alors qu’une partie de la ville voit la br^che géante se refermer, les bâtiments se recollent. Superman demande si Mr Terrific peut faire quelque chose, en voyant un immeuble amoché. Il répond que non, qu’il exagère, s’en va en tapant du pied. Et Superman se dit, à lui-même, qu’il est un peu chiant parfois. Fin.

Ca n’ouvre donc aucunement le champ du DCU, il n’y a pas de caméo, ni de lien avec Supergirl, prochain film DC prévu en juillet 2026.

Pour ça, il faut aller dans le film…

Les caméos dans Superman ? (SPOILERS)

Il y a deux caméos dans Superman qui sont, pour le coup, réussis.

Le premier est furtif. On aperçoit, durant un journal télévisé, que l’invité sur le plateau est Peacemaker, joué par John Cena, qui réagit aux événements actuels. Assurément, Peacemaker sera attendu pour sa saison 2, qui arrive en fin d’été. On y croisera même le Justice Gang…

Cette saison 2 semble prendre quelques éléments présentés dans le film comme l’univers de poche et le conflit avec la Boravie.

Le second caméo était attendu. C’est celui de Supergirl. Milly Alcock fait sa première apparition en fin de métrage, alors que Superman revient dans la Forteresse. On entend un bruit, le robot 4 dit à Superman que ça doit être sa cousine qui rentre enfin. Elle arrive, un peu saoule, avec un imperméable et son costume de Supergirl, qui ressemble en tout point à celui de Superman, la jupe en plus. Un peu éméchée, elle salue tout le monde et demande où est son chien. Krypto arrive et devient fou en la voyant. Elle se laisse faire, prouvant que son éducation canine vient plutôt de Kara que de Kal…

Superman dit que les Kryptoniens ne peuvent pas être saouls à cause du Soleil jaune donc Kara va sur des planètes au Soleil rouge pour boire.

Kara part avec Krypto en lâchant un dernier « Thanks bitch ! » (Merci, ma couille ! en VF).

Ces deux caméos auraient pu s’accompagner de celui de Lobo, mais il n’en est rien. L’identité d’Ultraman était bien liée à celle du comics : c’est un clone de Superman.

Ultraman, pas de surprise ? (SPOILER)

Quand Ultraman et Superman sont en pleine bataille finale. Ultraman, amoché, enlève son masque. C’est Kal, les cheveux longs, muets, qui est dirigé par Luthor. Mais ce n’est pas Bizarro, il est un mix entre le Bad Superman, et un clone sans parole.

C’est David Corenswet qui joue également son double. Certains pensaient que Cavill pourrait jouer ce double. Ce serait vraiment un gros appel du pied au Snyderverse, mais on n’est peut-être pas encore dans ce niveau de fan-service.