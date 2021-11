Netflix lance un documentaire sur les cryptomonnaies !

Netflix a annoncé qu’il était en train de réaliser un nouveau documentaire sur le scandale des cryptomonnaies de QuadrigaCX. Cette œuvre va retracer la mort étrange du fondateur de la plateforme de monnaies virtuelles et elle devrait sortir en 2022. Zoom sur ce nouveau documentaire crypto !

De quoi ça parle ?

Le documentaire, qui tourne autour du scandale de la plateforme de cryptomonnaies QuadrigaCX de 250 millions de dollars et de son fondateur Gerry Cotten, a été annoncé par la société de streaming dans un communiqué qui donnait également des détails sur d’autres lancements de documentaires sur des crimes réels à venir.

Le film de Luke Sewell devrait sortir l'année prochaine et concernera un groupe d'investisseurs du malheureux Exchange QuadrigaCX qui enquêtent sur la mort suspecte de son millionnaire fondateur Cotten.

Pourquoi c’est intéressant ?

Les informations sur la mort du PDG de QuadrigaCX, Cotten, en 2018, alors qu’il était en lune de miel en Inde, ont laissé les investisseurs du plus grand Exchange de cryptomonnaies du Canada dans les limbes, car on pense qu’il a emporté les fonds des clients dans la tombe.

La disparition de Cotten a conduit à la spéculation que l’entrepreneur avait feint sa propre mort, selon ce que rapporte CBC News Canada. Cependant, ces spéculations ont été rejetées par la veuve de Cotten, Jennifer Robertson, qui par son avocat a confirmé qu’elle était « avec Mr Cotten au moment de son décès et qu’il est bel et bien mort », selon la CBC.

Des documentaires sur des « rois modernes »

Le documentaire devrait s’appeler «Trust no one : the hunt for the crypto king», ce qui donne en français : « Ne fais confiance à personne

: la chasse au crypto-roi ». Après Tiger King, pourquoi miser à nouveau sur un dénommé roi ?

TRUST NO ONE: THE HUNT FOR THE CRYPTO KING

Follow a group of investors turned sleuths as they try to unlock the suspicious death of cryptocurrency multimillionaire Gerry

Cotten and the missing $250 million they believe he stole from them. Premieres in 2022 pic.twitter.com/rP9iFJHkWm

— Netflix (@netflix) September 23, 2021

Depuis lors, Exotic a lancé une collection d’art sous forme de jetons non fongibles ou NFT. Il existe également une crypto-monnaie appelée Tiger King, basée sur le nom de la série documentaire et qui a été lancée par la société SVOD en mars de cette année.

Pour info, Netflix a déclaré que « Tiger King 2 » arriverait sur les écrans cette année après que la version précédente ait attiré 64 millions de foyers dans les quatre premières semaines depuis sa sortie.

Alors, hâte de découvrir le nouveau documentaire Netflix sur l’affaire QuadrigaCX ? ?