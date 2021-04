Mcfly et Carlito, Angèle et Zlatan au casting d’Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu

Après Alexandre Astier en version animée en 2018, voici que Guillaume Canet s’attaque à Astérix le Gaulois, avec sa troupe.



Attendu en 2022, Astérix et Obélix : L’Empire du milieu sera réalisé par Guillaume Canet. Il endossera le rôle d’Astérix après Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Baer.



Que serait un film de Canet sans son compère Gilles Lellouche qui sera, lui, Obélix avec la lourde tâche de faire oublier Gérard Depardieu.

Le scénario est écrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé, auteurs pour les Guignols ou encore Les Tuche.



Le casting entier a été révélé avec beaucoup de noms de personnalités du moment.

L’évidence Marion Cotillard sera ni plus ni moins que Cléopatre, associée à Vincent Cassel dans le rôle de César !

Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, José Garcia, Manu Payet, Issa Doumbia, Vincent Desagnat, Franck Gastambide, Laura Felpin seront aussi présents.

L’étonnant Zlatan Ibrahimovic jouera Antivirus. Angèle, comme une évidence, jouera Falbala, entourée par les chanteurs Bigflo et Oli, M, Orelsan ou encore Mcfly et Carlito, les youtubeurs.



Dans le village gaulois, on retrouvera Pierre Richard en Panoramix, Philippe Katerine sera Assurancetourix Le Barde, Abraracourcix sera joué par Jérôme Commandeur avec Audrey Lamy en Bonemine.



Le tournage commencera dans quelques mois pour une sortie en 2022.