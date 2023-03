Candlelight : des concerts à la bougie en hommage aux animes ou à Hans Zimmer

Les ciné-concerts sont devenus monnaie courante, mais connaissez-vous les Candlelight concerts ?

Imaginez-vous dans une salle éclairée à la bougie, un orchestre pas loin de vous et des reprises des plus grands thèmes musicaux d’animes ou de films. C’est le principe des concerts Candlelight.

Voici une petite sélection à travers la France pour vos prochaines soirées.

⭐ Candlelight : Musiques d’Animes – Lyon / Montpellier / Marseille

📍 Lieu : Planétarium du Planet Océan (Montpellier)

📍 Lieu : Chapelle de la Trinité (Lyon)

📍 Lieu : Palais du Pharo (Marseille)

📅 Dates et heures : plusieurs dates disponibles à 19h30 et 21h30 (choisis ton option lors de l’achat)

⏳ Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

🎻 Joe Hisaishi et Miyazaki : Le Voyage de Chihiro Princesse Mononoke Le Château Ambulant Naruto : Silhouette Blue Bird One Piece : The Strongest Man Binks no Sake We Are ! Tokyo Goul : Unravel Glassy Sky Hunter x Hunter Fairy Tail Chainsaw Man JoJo’s Bizarre Adventure Your Lie In April – My Lie Your Name – Kimi no na wa Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Dragon Ball Z, GT et Super Fullmetal Alchemist – Brotherhood Attaque des Titans

⭐ Candlelight : Tribute à Hans Zimmer Paris / Montpellier / Lyon

Le célèbre compositeur de musiques de films a droit à son tribute. Les immenses thèmes de Gladiator ou d’Interstellar trouveront un autre écho avec Candlelight.

📍 Lieu : Maison de l'Océan (Paris 5)

📍 Lieu : Planétarium du Planet Océan (Montpellier)

📍 Lieu : Chapelle de la Trinité (Lyon)

📅 Dates et heures : plusieurs dates disponibles à 19h30 et 21h30 (choisis ton option lors de l’achat)

⏳ Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Gladiator, Le Roi Lion, Le Dernier Samouraï, Crimson Tide, Da Vinci Code, La Chute du Faucon Noir, Pearl Harbor, Top Gun, Interstellar, Pirates des Caraïbes, Inception, Batman VS Superman…

