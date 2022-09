LOST : un spin-off sur Sawyer et Miles façon True Detective était prévu

Lost a fêté les 18 ans de son premier épisode et elle reste encore et toujours une référence pour beaucoup (et spas que sur les fins contestées).



Lost, X-Files, Buffy et certainement quelques unes sont des séries qu’on ne souhaite pas voir rebootées. Même si à l’époque, certains spin-offs ont été pensés pour faire perdurer la marque (comme Angel ou Les Lone Gunmen), ces séries sont profondément ancrées dans l’inconscient collectif et encore récentes pour ne pas espérer un remake. X-Files a tenté le revival en 2016 comme pas mal d’autres séries cultes. Le succès était là au début puis rapidement, la mémoire a fait le tri et il ne reste pas grand chose. Revival et remake sont souvent décriés, mais aussi souvent oubliés.



Lost a la chance d’avoir encore été épargnée par une « rechute » créatrice et créative. C’est lors d’une interview que Ken Leung, qui ouait Miles dans Lost, a révélé qu’un spin-off était prévu pour son personnage.

Dans une interview pour The Independent, Ken Leung a évoqué une idée qui a traversé l’esprit des producteurs.

“Il y avait une idée de construire une série de type True Detective autour de Miles et Sawyer (joué par Josh Holloway). Mais ça aurait été tellement différent que ça n’aurait rien eu à voir avec Lost » dit-il.



Attention spoilers sur la saison 6 de LOST :

Dans Lost, Sawyer / James Ford est flic dans la réalité alternative de la saison 6. Il est partenaire de Miles. C’est donc une idée qui aurait vraiment tranché avec la série tout en apportant encore plus de flou à la cohérence de cette réalité alternative.







True Detective date de 2014 alors que Lost était déjà terminée mais je pense que l’idée du spin-off était venu entre 2010 et 2014. Ne prenons pas ces paroles pour argent comptant, c’est sûrement une discussion de type « what if ». Mais il est vrai que toute idée est bonne à prendre pour les scénaristes et les producteurs. On n’aurait pas été surpris… Et on le serait encore moins maintenant.