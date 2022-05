Les 4 Fantastiques, les X-Men, Spiderman, qui apparait dans Doctor Strange 2 ? (Spoilers)

On a lu beaucoup de choses sur les possibles surprises de Doctor Strange 2. Tom Cruise, le Professeur Xavier, Captain America version Agent Carter, alors quid de ce qui est vrai ou faux !?

Spoilers évidents sur Doctor Strange 2 mais on ne révèle que leur apparition.

Vous pouvez retrouver notre critique sans spoilers ici.

Depuis No Way Home, les spoilers des prochains Marvel deviennent de plus en plus gros et de plus en plus difficiles à cacher. La surprise de voir les trois Spiderman réunis pour le dernier opus a laissé les fans dans l’attente de prochains films utilisant le multivers.

On commence donc une petite liste des caméos vus et vérifiés pour le film Doctor Strange 2 !

Spiderman dans Doctor Strange 2 ?

Est-ce que Doctor Strange va recroiser un des Spiderman joués par Tobey Maguire ou Andrew Garfield ? On peut le penser puisque Sam Raimi, qui a dirigé Maguire dans le premier film de l’Homme Araignée, est aux commandes de ce second opus. FAUX. Aucune trace de Peter Parker à par une mention pour l’une des blagues les plus réussies du film.

Les X-Men dans Doctor Strange 2 ?

« Stephen Strange, les Illuminati vont vous recevoir… » avec cette phrase tirée du trailer, les fans s’attendaient à voir des personnages connus de l’univers des comics Marvel. En effet, les Illuminati sont une association secrète regroupant entre autres : Mister Fantastic, Namor, Flèche Noire, Docteur Strange et le Professeur Xavier. Dans la bande-annonce, un des membres des illuminati parle et on reconnait aisément la voix anglaise de Patrick Stewart. Le célèbre Professeur Xavier des X-Men serait là ? Oui, c’est VRAI. Le secret le moins gardé se vérifie. Stewart reprend son rôle rendu célèbre avec le premier film réalisé par Bryan Singer en 2000.

Les 4 Fantastiques dans Doctor Strange 2 ?

On parle beaucoup du reboot par Marvel Studios des 4 Fantastiques. Après deux films en 2005 et 2007 (sans compter celui de 1994 que tout le monde a oublié) et un reboot raté en 2015, on sait que Red Richards, Jane & Johnny Storm et Ben Grimm ont des chances de revenir pour un nouveau long-métrage. C’est Jon Watts (les 3 Spiderman version Tom Holland) qui devait d’ailleurs le réaliser mais il a quitté le projet récemment. Un rumeur voulait que John Krasinski (Jim dans The Office) allait incarner Mr Fantastic / Red Richards. La rumeur était appuyée par une photo prise lors d’une projection du film Doctor Strange 2.

MoM spoilers / Doctor Strange Multiverse of Madness spoilers

So Marvel & Disney could snatch up John Krasinski as Mr Fantastic but WB & DC couldn't get Charlie Hunnam as Green Arrow 😬 pic.twitter.com/m8CD5ky3PK — Ethan. 💀🏳️‍🌈 (@SnyderVCastle) May 1, 2022

On peut y voir ce qui ressemble à John Krasinski avec un costume aux couleurs des 4 Fantastiques. Et comme vu plus haut, on parle des Illuminati, est-ce que ce ne serait pas l’occasion d’introduire le chef des 4 Fantastiques ? On ne peut rien cacher. C’est VRAI. Le réalisateur de Sans Un Bruit incarne bien Red Richards, un des 4 Fantastiques.

Captain Carter dans Doctor Strange 2 ?

Ne quittons pas les Illuminati puisqu’ils sont au nombre de 6. Après Professeur Xavier et Mr Fantastic, nous avons évidemment Mordo, joué par Chiwetel Ejiofor et possiblement Captain Carter, la version Agent Carter de Captain America, jouée par Hayley Atwell ? VRAI. Comme dans la série animée What If ? Peggy Carter a désormais le bouclier orné jadis par Chris Evans. Mais on retrouve également Captain Marvel sous les traits de Maria Rambeau jouée par Lashana Lynch et Black Bolt / Flèche Noire jouée par Anson Mount. Il reprend ainsi son rôle qu’il avait dans la série Inhumans. La série avait été un échec et a été diffusée en 2017 sur ABC.

Tom Cruise en Iron Man dans Doctor Strange 2 ?

On poursuit par l’un des plus gros caméos envisagés avec la possible apparition d’un Iron man joué par Tom Cruise ! L’acteur du prochain Top Gun Maverick pourrait succéder à Robert Downey Jr pour un Tony Stark d’une Terre Parallèle. Alors ? C’est FAUX. Pas l’ombre d’un seul Avengers dans Doctor Strange 2. Il n’y a pas de caméo ou même de petit rôle pour Iron Man dans cette suite avec Benedict Cumberbatch.

Autres apparitions et surtout de la scène post-générique.

Qui dit film de Sam Raimi, dit obligatoirement un caméo de Bruce Campbell, éternel Ash des films et de la série Evil Dead. Il est bien là en vendeur ambulant dans les rues. Il a joué sous la direction de Sam Raimi depuis 1977 et le court-métrage du réalisateur, It’s A Murder. Mis à part Jusqu’en enfer, Campbell est apparu dans tous ses films. Il réapparait également dans la seconde et dernier scène post-générique qui n’a pas grand intérêt sauf pour les fans d’Evil Dead avec une référence bien appuyée.

On termine par la scène post-générique qui voit l’apparition de Clea, sorcière, formée à la magie par Docteur Strange ! Elle est ici interprétée par… Charlize Theron ! Elle vient chercher Strange dans la rue pour une nouvelle fois rétablir un petit problème d’équilibre cosmique.