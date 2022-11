Bumper in Berlin : la série dérivée des films PITCH PERFECT

Pitch Perfect nous a tous donné envie de chanter, mais est-ce qu’on va avoir envie de regarder Bumper in Berlin ?

Pitch Perfect (anciennement appelé The Hit Girls) a eu trois films de qualité différente mais le succès et le capital sympathie étaient toujours là. Une série dérivée centrée sur le personne joué par Adam Devine arrive sur Peacock.

Déjà réunis dans Modern Family , Adam Devine et Sarah Hyland reviennent pour la série. La série, appelée Bumper in Berlin aura six épisodes et sera diffusée dès le mercredi 23 novembre sur Peacock.

Bumper in Berlin propose également Lera Abova, Jameela Jamil et Flula Borg, qui reprend son rôle de Pieter Kramer vu dans Pitch Perfect 2 .

La trilogie Pitch Perfect est disponible sur Prime Video. Elle met en vedette Anna Kendrick, Skylar Astin, Anna Camp, Brittany Snow et Rebel Wilson. Le film est librement adapté du livre Pitch Perfect: The Quest for Collegiate A Cappella Glory de Mickey Rapkin.