Gravity Falls : pour les 10 ans de la série, son créateur révèle les censures de Disney

Alex Hirsch n’a fait que deux saisons de Gravity Falls mais le statut culte de la série est indéniable. Dipper et Mabel Pines ont vécu des aventures entre paranormal, fantastique et science-fiction avec intelligence et brio.

Servie par une VF impeccable, Gravity Falls est une série pour petits et grands tellement elle regorge d’idées et de secrets.

Pour les 10 ans de la série, son créateur Alex Hirsch a dévoilé sur Twitter les notes que Disney lui envoyait sur les changements à apporter sur les scripts. Série familiale et enfantine oblige, les notes étaient sur des sujets qui pouvaient heurter, non pas le public, mais plutôt les associations Catholiques ou parentales.

I have literally *thousands* of these. Each one still haunts me pic.twitter.com/qV5bIGFtFM

On notera la patience d’Alex Hirsch qui répond avec amusement ou son agacement quand il s’agit de changer des mots qui trouvent un sens tout autre chez Disney.

Pour les collectionneurs, la BO est sortie en vinyl !

This track and MANY more available on the official Gravity Falls Vinyl Soundtrack by @iam8bit! After a giant COVID production delay, these bad boys are finally gettin made! Pre-Order yours while they last… https://t.co/aOy6aJYfRR pic.twitter.com/AvTDUpUyn4

— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) June 10, 2022