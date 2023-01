En 1997, une série TV est la cause de ces symptômes

Appelé hystérie collective, le phénomène psychogénique de masse se manifeste chez un ensemble de personnes quand elles présentent, sur une durée limitée, des symptômes physiques similaires dont la cause, l’explication est soit absente, soit difficilement décelable. Et en 1997, une série TV a causé un sérieux trouble dans un établissement scolaire.



Les cas d’hystérie collective sont relativement peu nombreux mais il existe plusieurs cas assez marquants. En 1518, à Strasbourg en France, une épidémie de danse a pris les habitants. Plusieurs personnes ont dansé non stop pendant des jours jusqu’à mourir d’épuisement pour certaines. D’une personne en juillet 1518, 34 personnes l’ont suivies après un mois et 400 personnes peu de temps après !





Et à notre époque, les rumeurs, les creepy pastas et les fausses infos peuvent se répandre rapidement via les réseaux sociaux. C’est ce qui est arrivé avec cette fameuse affaire de camionnette blanche kidnappeuse d’enfants en 2019 dans la région parisienne. Chaque jour des centaines de personnes relayaient des preuves vidéos ou photos de la présence de cette camionnette, certains chassaient même les possesseurs de camionnette de cette couleur et postant ainsi la vidéo en se targuant savoir chassé le kidnappeur.



Le vendredi 24 octobre 1997, veille des vacances de la toussaint. Tout allait bien dans cette école du nord de la France jusqu’à ce que le SAMU soit appelé pour transférer 32 élèves vers les urgences.

Et si tout ça avait une cause bien terre-à-terre ?