Alison Brie en parodie de Buffy dans Not Another High School Show… merci 2007

Ah les ados. Que ce soit en films ou en séries, c’est un public et un thème suffisamment riche pour proposer des tas de traitement différent. Que ce soit au premier ou au second degré, nous, adultes, voyons ça comme des œuvres à part entière.

Le succès d’un film peut éveiller des idées chez un producteur. Souvent, il pense à une évidente suite, parfois, il se dit que l’univers du long-métrage peut être développé en série et satisfaire un public de façon régulière ! Mais quand le film est du genre parodique, qu’il est un one-shot évident sur des films reconnaissables car sortis récemment, c’est une idée casse-gueule. Il faudrait une série qui parodient les films et / ou séries actuelles, être pertinente, réactive, originale, créative !

Par chance, c’est Mike Bender, le scénariste du film qui crée la série. Ce film, c’est Sex Academy daté de 2001. Ce titre français a subi cette mode insupportable de mettre le mot Sex dans toutes les traductions médiocres des films ados (voir aparté). De son titre original, Not Another Teen Movie, Bender invente un Not Another Teen Show, titre finalement on ne peut plus efficace pour tenter de faire une des rares séries parodiant le genre.

Un seul épisode sera tourné pour la chaîne spécialisée dans la comédie, Comedy Central qui ne retiendra pas le projet en 2006.

Not Another Teen Movie prend comme canevas l’intrigue de Elle est trop bien (She’s all that). La série dérivée prend comme fondation Newport Beach (The O.C., 2008) avec Brian Atkins, un jeune ado délinquant qui est recueilli par un riche patriarche californien. Brian fera la connaissance de Lawson, le fils de la famille, énorme fan de Hugh Jackman. Brian fréquentera Melissa, la voisine… Ils iront au lycée La Playa Beach Creek High School où ils croiseront Spring ou encore Muffy…

Vous l’aurez deviné aisément, Brian Atkins est donc une parodie évidente de Ryan Atwood, Melissa de Marissa, Spring de Summer, trois personnages de Newport Beach. Pour les fans de Dawson, une parodie de la toute première scène de la série sera détournée avec Lawson et Charlie, singeant le langage soutenu de Dawson et Joey. Muffy est un personnage très intéressant car elle est jouée par Alison Brie, la future Annie de Community ! Ce pastiche de Buffy est suivie par un observateur et cherchera des vampires dans les couloirs du lycée. Personnage un peu trop évident, elle est peut-être encore trop indépendante dans cet unique épisode puisqu’elle n’interagit qu’avec son propre univers parodié.

Ce pilote est plaisant à regarder. Il n’y a pas vraiment de mauvais goût, tout est un peu évident, grossièrement parodié mais on sent un vrai amour du genre. Le projet arrive trop tard pour parodier des séries quasiment toutes finies (Dawson et Buffy étaient terminées depuis 3 ans et Newport Beach tiré vers sa fin). La nostalgie est un biais évident pour apprécier ce pilote aujourd’hui. En 2006, il n’y avait peut-être pas du tout l’envie et la place pour ce genre de produit. La parodie a déserté nos écrans depuis les échecs successifs des films du duo Jason Friedberg et Aaron Seltzer (les Date / Epic / Disaster / Big Movie et autre mords-moi sans hésitation et Spartatouille). En télé, c’est quasi une denrée rare. Police Squad (1982, qui a inspiré les films Y’a t-il un flic…) est peut-être le seul représentant viable avec Robot Chicken (2005). The Orville, Archer, Community, Scream Queens ont toutes des restes de genre parodique évident dans des formes radicalement différentes. Elles détournent les codes sans les singer. American Vandal a parodié les documentaires à la Netflix avec une efficace redoutable celà dit.

Not Another Teen Show reprend les scènes de sport, de couloir, de clans pour souligner les clichés. Ca reste encore regardable et peu daté. On le répète, le genre étant rare en TV, c’est un produit très honnête.

La curiosité gagne encore un peu votre esprit si on vous dit que Jennifer Lawrence y fait une apparition non-créditée de trois secondes ! Et elle a du texte !

On vous laisse découvrir cet épisode.