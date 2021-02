Disney+ dévoile ses productions originales européennes

Ce 16 février avait lieu la conférence de présentation du service Star qui arrive sur Disney+ le 23 février. C’était aussi l’occasion de présenter les productions que proposeront la plateforme.

Communiqué

Productions originales françaises :

Oussekine (Star) se penche sur les terribles événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine, auxquels jamais aucune série n’a été consacrée. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir la justice, elle plongera au cœur des années 80 pour comprendre l’impact que ce drame a eu sur la société française de l’époque.

Produite par Itinéraire Productions, cette mini-série en 4 épisodes de 52 minutes est créée par Antoine Chevrollier (BARON NOIR, LE BUREAU DES LÉGENDES). À l’écriture, il est accompagné de Faïza Guène, Julien Liltiet Cédric Ido.

PARALLÈLES (Disney+) suit quatre adolescents dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout faire pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière.

Produite par Empreinte Digitale (Raphaël Rocher et Eric Laroche) et Daïmôn Films (Quoc Dang Tran), cette série fantastique pleine de suspense, de mystère et d’aventure en 6 épisodes de 45 minutes est créée par Quoc Dang Tran (MARIANNE, NOX) et co-écrite par Anastasia Heinzl.

Week-end Family (Disney+) nous plonge au cœur d’une tribu « super recomposée » : un père, ses ex, ses filles… Et sa nouvelle compagne. Une tribu chaotique, drôle, et irrésistible qui se retrouve chaque week-end. Produite par Éléphant (Sandra Ouaiss, Dorothée Woillez et Nathalie Madjar), cette comédie familiale en 8 épisodes de 26 minutes est créée par Baptiste Filleul. L’écriture est codirigée par Géraldine de Margerie et Nour Ben Salem.

SOPRANO À LA VIE, À LA MORT (titre non définitif) (Star) raconte comment le chanteur Soprano est devenu la star que tout le monde connait aujourd’hui et met en lumière les 3 acolytes avec qui il a construit son succès. De ses premiers pas dans les quartiers Nord de Marseille à la préparation de son nouvel album jusqu’à sa tournée des stades à venir à l’été 2022, c’est aussi une histoire de la France et du rap qui est racontée à travers le destin de cette icône de la pop urbaine française.

Produite par Breathe Film (Groupe Éléphant) & Only Pro, cette série documentaire comprend 6 épisodes de 35 minutes.

Productions originales européennes :

The Good Mothers (Star)

Alessandra Cerreti, jeune procureure fraîchement nommée, s’est vue confier la tâche colossale de mettre les membres de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, sous les verrous. Pour ce faire, elle a l’idée de monter leurs femmes et leurs filles contre eux. La série raconte la quête de justice d’Alessandra qui s’efforce, au péril de sa vie et de celle des femmes qu’elle tente de sauver, de miner la ‘Ndrangheta de l’intérieur.

Italie – Policier, inspirée de faits réels. 6 x 45’. Stephen Butchard / House Productions and Wildside

BORIS (Star)

Boris raconte les coulisses d’une série médicale à petit budget. Pour cette nouvelle saison (qui en compte déjà 3 en Italie), l’équipe se réunit pour produire cette fois une émission destinée à une plateforme de streaming. La technologie a peut-être évolué, mais pour nos personnages, le chemin à parcourir est encore long…

Italie – comédie. 14 x 26’. Luca Manzi / Carlo Mazzotta / Wildside

IGNORANT ANGELS(Star)

A la suite du décès de son mari dans un accident de voiture, Antonia découvre que celui-ci entretenait une liaison homosexuelle avec un dénommé Michele. D’abord dévastée par la nouvelle, elle se retrouve à construire une amitié inattendue avec cet homme dont elle n’avait jamais entendu parler. Tous deux apprennent à se connaître, à s’accepter, à se comprendre. Antonia découvre ainsi l’autre famille de son mari composée d’amis aux modes de vie hors normes et aux identités sexuelles différentes.

Italie – drame. Inspiré du film Tableau de famille (Fate ignorianti). Ferzan Ozpetek / R&C productions

SAM – THE SAXON (Star)

Samuel Meffire fut le premier policier noir d’Allemagne de l’Est. Devenu après la réunification une sensation médiatique et un symbole de la société moderne, il finit néanmoins quelques années plus tard derrière les barreaux et présenté comme un ennemi d’état…

Allemagne – drame en 6 épisodes, adapté d’une histoire vraie. Joerg Winger / De Big Window Productions

Sultan City (Star)

Quand le patriarche d’une famille turco-allemande respectable est assassiné dans des circonstances mystérieuses, la vie de sa veuve en est bouleversée. Mais quand celle-ci découvre qu’il était à la tête d’une organisation criminelle, elle s’aperçoit que ses filles et elle sont tout à fait capables de lui succéder à la tête de cette lucrative activité…

Allemagne – Comédie noire, policier, thriller. 8 x 45’. Ayla Gottschlish / AyselYilmaz / Two Moons Pictures

FEYENOORD ROTTERDAM (Star)

Abonné aux seconds rôles, adulé par des millions de Néerlandais, le Feyenoord est un monde fermé et secret. Aucune équipe de football hollandaise n’avait encore accepté de dévoiler ses coulisses. C’est maintenant chose faite.

Pays-Bas – Documentaire sportif. 6 x 35’. Lusus

Star est un service au profil plus adulte que Disney+. L’abonnement sera augmenté de 2 euros par mois. Pour profiter encore quelques mois de l’ancien tarif, abonnez-vous maintenant.