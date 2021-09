Demon Slayer Saison 2 : Enfin une date de sortie !

Dernièrement, nous vous avions annoncé que la saison 2 de Demon Slayer était en préparation, mais à ce moment-là, aucune date n’avait encore été fixée.

Cette fois-ci : ça y est : les studios Ufotable ont fait une grande annonce sur leur compte Twitter le samedi 25 septembre 2021

Voici une traduction de ce message tant attendu :

« La date de diffusion du premier épisode de l’anime télévisé « Kimetsu no Yaiba » Yukaku Hen a été décidée. La représentation commencera le 5 décembre (dimanche). La première diffusion est une émission spéciale d’une heure. »

En effet, il s’agit de deux grosses annonces de faites. Tout le monde se souvient du film « Le Train de l’Infini » qui retraçait la suite de la saison 1 de Demon Slayer sortie en 2019, et qui a été diffusé en mai dernier dans nos salles de cinéma. Désormais, ce long-métrage sera diffusé à la télévision japonaise le 10 octobre, tandis que la saison 2 débutera le 5 décembre. « Kimetsu no Yaiba : Le Train de l’Infini » sera découpé en 7 épisodes à la télévision, avec en ajout un épisode inédit entièrement consacré à Rengoku, l’héroïque Pilier du Feu. Ce film étant parfois jugé trop long au visionnage, il aura certainement plus sa place sous forme de plusieurs épisodes à la télévision. Malgré ces défauts, ce long-métrage demeure le plus grand succès au box-office dans les cinémas japonais et totalise 729 000 entrées en France. La plateforme Wakanim annonce déjà qu’elle diffusera ces aventures qui font le pont entre la saison 1 et la saison 2 de « Kimetsu no Yaiba ». Le résultat sera certainement très différent de son impression en salle, et nous vous en tiendrons informés dès sa sortie.

Ensuite, à partir du 5 décembre, débutera « l’Entertainment Arc » ou « l’Arc du Quartier des Plaisirs » comme annoncé précédemment. Le premier épisode du 5 décembre sera long d’une heure et mettra en scène Tanjiro qui devra repartir en mission, accompagné d’Inosuke et de Zenitsu. Cette mission très spéciale les amènera dans le quartier de Yoshiwara, où ils devront épauler le Pilier du Son, Tengen Uzui, envoyé là-bas pour débusquer un démon du nom de Daki. Ils ne le savent pas encore, mais Daki n’est autre que la 6e Lune Supérieure, et même Muzan en personne le considère comme son démon favori…

Nous avons plus que hâte de retrouver les aventures de Tanjiro qui savent toujours autant nous tenir en haleine. L’Arc du Quartier des Plaisirs est très long dans le manga, et il y a fort à parier qu’il occupera une très grande partie de la saison 2. L’histoire de Gotoge Koyoharu est vraiment très dense en rebondissements et en adversaires en tous genres et ce bien après « l’Entertainment Arc », et de nombreuses saisons sont encore à réaliser dans les années qui viennent. On n’a pas fini d’entendre parler de Demon Slayer ! Et avec cette date du 5 décembre à venir, cette saison s’annoncerait presque déjà comme un joli petit cadeau de Noël.

